കാസര്‍കോട്: ജില്ലയില്‍ ഞായറാഴ്ച ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചയാളിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അടുക്കത്ത് ബയല്‍ സ്വദേശി ശശിധരയ്ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത്.

ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ കാണിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് മരണശേഷം ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് സ്രവങ്ങള്‍ പെരിയയിലെ കേന്ദ്രസര്‍വകലാശാല ലാബിലേക്കയച്ചു. രണ്ടുപരിശോധനയിലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവാണ്.

രണ്ട് ഫലങ്ങളും പോസിറ്റീവായതിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്രവ സാമ്പിളുകള്‍ ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ലാബിലേക്കയച്ച് പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ശിശധരയുടെ മൃതദേഹം കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ അനുസരിച്ച് സംസ്‌കരിച്ചു.

Content Highlights: Mman who died by heart attack later confirmed COVID positive in Kasargod