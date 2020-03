താമരശ്ശേരി: ബസില്‍ തന്റെ സീറ്റില്‍ ആരും ഇരിക്കാതിരിക്കാന്‍ കൊറോണയെ ഉപയോഗിച്ച കര്‍ണാടക സ്വദേശി വെട്ടിലായി. ഇയാള്‍ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ച യാത്രക്കാര്‍ മുള്‍മുനയിലായി. കോഴിക്കോട്-മൈസൂരൂ റൂട്ടില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ സര്‍വീസ് നടത്തിയ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസിലാണ് കൊറോണഭീതിയുടെ നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയത്.

ബസ് കൊടുവള്ളി കഴിഞ്ഞശേഷം അതേസീറ്റില്‍ ഇരിക്കാന്‍ വന്ന ആളോട് കര്‍ണാടക സ്വദേശിയായ യുവാവ് പറഞ്ഞു- ''എനിക്ക് കൊറോണയാണ്. മാറിയിരുന്നോ.'' ഭയന്ന യാത്രക്കാരന്‍ ഉടന്‍ ബഹളംവെച്ച് കണ്ടക്ടറെ അറിയിച്ചു. മറ്റു യാത്രക്കാരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.

ബസ് താമരശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്. 'കോറോണക്കാരനെ' ഇറക്കി ബസ് യാത്ര തുടര്‍ന്നു. യാത്രക്കാരുടെ ആധി എന്നിട്ടും മാറിയില്ല. പോലീസുകാരും അങ്കലാപ്പിലായി. പോലീസുകാര്‍ ഇയാളെ താമരശ്ശേരി ഗവ. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. പ്രാഥമിക പരിശോധനയില്‍ത്തന്നെ ഇയാള്‍ക്ക് ലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്നു മനസ്സിലായി.

Content Highlights: Man threatens to take a bus seat; He was eventually taken to the hospital