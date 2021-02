കൊല്ലം: കൊല്ലം ബൈപ്പാസിൽ മങ്ങാട് പാലത്തിൽനിന്നു അഷ്ടമുടിക്കായലിൽ ചാടിയ യുവാവിനെ അതുവഴിവന്ന കാർ യാത്രക്കാരൻ സാഹസികമായി രക്ഷിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച മൂന്നരയോടെയാണ് സംഭവം.

യുവാവ് കായലിൽ വീണതുകണ്ട് ഓടിക്കൂടിയവർ ലോറിയിൽനിന്നു കയർ ഇട്ടുകൊടുത്ത് രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ സോളമനും കൂട്ടുകാരും ജനക്കൂട്ടം കണ്ട് കാർ നിർത്തി നോക്കിയത്. യുവാവ് മുങ്ങിപ്പൊങ്ങുന്നതു കണ്ട സോളമൻ കായലിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. യുവാവിനെയും പൊക്കി നീന്തുമ്പോൾ, സംഭവംകണ്ട് തുഴഞ്ഞടുത്ത വഞ്ചിയിൽ കയറ്റി കരയ്ക്കെത്തിച്ചു.

ആംബുലൻസിൽ യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. തേവലക്കര സ്വദേശിയായ യുവാവ് അപകടനില തരണംചെയ്തതോടെ ആശുപത്രിവിട്ടു. കാലിന് ചെറിയ പരിക്കേറ്റ സോളമൻ സ്വകാര്യ ക്ളിനിക്കിൽ ചികിത്സതേടി.

പരിചയമില്ലാത്ത കായലായിട്ടും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാഹസികമായി ചാടിയിറങ്ങിയ സോളമനെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയും നാട്ടുകാരും അഭിനന്ദിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് നാട്ടിൽനിന്നു ഫോൺ കോളുകളുടെ പ്രവാഹമായി.

കണ്ണൂരിൽ ആലക്കോട് തേർത്തല്ലി കുറുപ്പംപറമ്പിൽ ജോസഫിന്റെയും സിനിയുടെയും മകനായ സോളമൻ തിങ്കളാഴ്ച കൊട്ടാരക്കരയിൽ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നു കൊട്ടിയത്തുള്ള സുഹൃത്തിനോടൊപ്പം നാടുകാണാനിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. മംഗളൂരുവിൽ ഫിസിയോ തെറാപ്പി വിദ്യാർഥിയാണ്.

