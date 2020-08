തിരുവനന്തപുരം: റോഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തതില്‍ കുപിതനായി സഹോദരനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരം അരുവിക്കര കാച്ചാണിയിലാണ് സംഭവം.

ബിസ്മി നിവാസില്‍ ഷമീര്‍ (27) ആണ് മരിച്ചത്. സഹോദരന്‍ ബിലാലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

റേഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത വൈരാഗ്യത്തിലാണ് ഹാളില്‍ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന സഹോദരനെ കമ്പി കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് ബിലാല്‍ മൊഴി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

രാവിലെ റേഡിയോ ഉച്ചത്തില്‍ വച്ചതിന് കൊല്ലപ്പെട്ട ഷമീര്‍ ബിലാലിനെ ശാസിക്കുകയും ശബ്ദം കുറച്ചു വയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിനാണ് ഹാളില്‍ കിടക്കുകയായിരുന്ന ഷമീറിനെ കമ്പികൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചത്. ചെറിയ തോതില്‍ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ആളാണ് ബിലാല്‍ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

സംഭവ സമയത്ത് വീട്ടില്‍ ഇവരുടെ അച്ഛന്‍ അസീസും അമ്മയും മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കേസില്‍ ബിലാലിനെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത് അരുവിക്കര പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

