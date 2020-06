കോഴിക്കോട്: കോവിഡ് നിരീക്ഷത്തിലായിരുന്നയാൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. ബംഗളൂരുവില്‍നിന്ന് എത്തി വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുകയായിരുന്ന പെരുമണ്ണ പാറക്കുളം സ്വദേശി ബീരാന്‍ കുട്ടിയാണ് മരിച്ചത്.

ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള്‍ അനുഭവപ്പെടുകയും വീട്ടില്‍ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയുമായിരുന്നു. പ്രമേഹവും രക്തസമ്മര്‍ദവും ഉള്ളയാളായിരുന്നു.

കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേ രാത്രി എട്ടു മണിയോടെയാണ് ഇദ്ദേഹം മരിച്ചത്. മൃതദേഹം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കോവിഡ് പരിശോധനക്കായി സ്രവം ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

