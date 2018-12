തിരുവനനന്തപുരം: സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിലുള്ള ബിജെപിയുടെ സമരപ്പന്തലിന് മുന്നില്‍ ആത്മഹത്യശ്രമം നടത്തിയ ആള്‍ മരിച്ചു.

മുട്ടട സ്വദേശി വേണുഗോപാലന്‍ നായരാണ് മരിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ ദേഹത്ത് പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച വേണുഗോപാലന്‍ നായര്‍ ശരണമന്ത്രം ചൊല്ലി സമരപ്പന്തലിന് സമീപത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു.

ഉടന്‍ പോലീസും സമരപ്പന്തലില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ചേര്‍ന്ന് തീ കെടുത്തി ഇയാളെ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ വേണുഗോപാലന്‍ നായര്‍ വൈകീട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് മരിച്ചത്.

ഇയാള്‍ ആര്‍എസ്എസ് പ്രവര്‍ത്തകനാണെന്ന് കുടുംബം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: man dead, tries to commit suicide, in-front of bjp protest thiruvananthapuram, -venugopalan nair