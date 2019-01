തിരുവനന്തപുരം: കടലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങി കാണാതായ നാല് യുവാക്കളില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. മൂന്നുപേര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നു. പൂന്തുറയ്ക്കടുത്ത് പനത്തുറയിലാണ് സംഭവം. പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി കടല്‍ത്തീരത്ത് എത്തിയതായിരുന്നു യുവാക്കള്‍ എന്നാണ് സൂചന. പൊഴി ഇടിഞ്ഞതാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയതെന്നാണ് പരിസരവാസികള്‍ പറയുന്നത്.

അന്തരീക്ഷം അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാല്‍ തിരച്ചില്‍ ഭാഗികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നാല്‍ കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പ്രദേശത്ത് തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നുണ്ട്.

