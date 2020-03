തൃശ്ശൂര്‍: മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ആത്മഹത്യ. തൃശ്ശൂര്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ മദ്യം കിട്ടാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുവാവ് പുഴയില്‍ ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. നാരായണമംഗലം സ്വദേശി കുണ്ടുപറമ്പില്‍ സുനേഷ്(32)ആണ് മരിച്ചത്.

ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സുനേഷിനെ കാണാതായത്. കരൂപ്പടന്ന കടലായി പുഴയില്‍നിന്നാണ് സുനേഷിന്റെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്. മദ്യം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് സുനീഷ് അക്രമാസക്തനായിരുന്നുവെന്ന് വീട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു. മദ്യം കിട്ടാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് തൃശ്ശൂരില്‍ നടന്ന രണ്ടാമത്തെ ആത്മഹത്യയാണ് സുനീഷിന്റേത്.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Toll free helpline number: 1056)

