ബെംഗളൂരു/കൊച്ചി: പഠനത്തിനായി മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പോകുന്ന മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കിടയിലും ലഹരി ഉപയോഗം ആശങ്കയുയര്‍ത്തും വിധം വര്‍ധിക്കുന്നതായാണ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് അന്വേഷണത്തില്‍ വെളിപ്പെടുന്നത്. ചെറിയ തോതിലുള്ള ലഹരി ഉപയോഗത്തില്‍ തുടങ്ങി പിന്നീട് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ കണ്ണികളാക്കപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ കൗമാരം.

ബെംഗളൂരുവില്‍ പഠനത്തിനെത്തി ഒരു മാസത്തിനകം തന്നെ ലഹരിയക്കടിമയായെന്ന് പിന്നീട് ലഹരി വിമുക്തി കേന്ദ്രത്തിലെത്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്ന വിദ്യാര്‍ഥി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഘട്ടംഘട്ടമായി പലതരം ലഹരിവസ്തുക്കള്‍ നല്‍കി ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും വിദ്യാര്‍ഥി പറയുന്നു.

'മദ്യം, സിഗരറ്റ് തുടങ്ങിയ ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനുശേഷം കൂടുതല്‍ ലഹരിയ്ക്കായി മയക്കുമരുന്നിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു. എല്‍എസ്ഡി, മഷ്രൂം തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു പിന്നീട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ളവര്‍ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടാബ്ലെറ്റായി. അത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം തന്നെ മാറുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കെത്തി. പിന്നീട് ജീവിക്കുന്നതു തന്നെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായി. അതിനായി എന്തും ചെയ്യുമെന്ന അവസ്ഥയായി' -വിദ്യാര്‍ഥി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, സേലം, ഈറോഡ് എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജുകളില്‍ ചേരുന്നവരെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നത്. ടെക്കികളും എന്‍ജിനീയറിങ് വിദ്യാര്‍ഥികളും ഉള്‍പ്പെടുന്ന കേസുകള്‍ ഏറ്റവുമധികം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബെംഗളൂരുവിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര്‍ 22ന് മയക്കുമരുന്ന് വില്‍പന നടത്തിയതിന്റെ പേരില്‍ 12 മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികളെയാണ് ബെംഗളൂരു പോലീസ് അറസ്റ്റുചെയ്തത്.

ഇവരില്‍ പലരും മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളാണെന്ന് രക്ഷിതാക്കള്‍ അറിയുന്നത് ഇവര്‍ അറസ്റ്റിലാകുമ്പോള്‍ മാത്രമാണെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ബെംഗളൂരുവിലെ അഭിഭാഷകന്‍ അഡ്വ. ഷിജി മലയില്‍ പറയുന്നു. പുതുതായി എത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളെ ആദ്യം മയക്കുമരുന്ന് നല്‍കിയും പാര്‍ട്ടികളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചും സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയ ശേഷം മയക്കുമരുന്ന് വില്‍പനയ്ക്കുള്ള കണ്ണികളാക്കി മാറ്റുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ഐഐടി, ഐഐഎംഎം തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ നിരവധി പേര്‍ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ കണ്ണികളായുണ്ട്. കൃത്യമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് തന്നെയാണിത്. ഒരുതവണ പെട്ടുപോയവര്‍ക്ക് തിരിച്ചുവരാന്‍ ഒരു നിര്‍വാഹവുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യം. വളരെ ചെറുപ്രായത്തില്‍ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതവും കരിയറുമെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. നേരത്തേ മയക്കുമരുന്ന് ലഭ്യത കുറവായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും മറ്റുമുള്ള ധാരാളം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയതോടെ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗുകളുടെ ലഭ്യത കൂടി. അവയുടെ വില്‍പനയ്ക്കായി ഒരു സമാന്തര ലോകം തന്നെയുണ്ട്. അതിലെല്ലാം മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികളും പെടുകയാണ്' -അഡ്വ. ഷിജി മലയില്‍ പറഞ്ഞു.

പിടിയിലായ വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും രക്ഷിതാക്കള്‍ ടിസി വാങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. ചിലരെ ലഹരിവിമുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും, ആയിരക്കണക്കിനു വിദ്യാര്‍ഥിക ഇപ്പോഴും ലഹരിയില്‍ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം.

നിലവില്‍ ബെംഗളൂരു സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലായ പരപ്പന അഗ്രഹാരയില്‍ മയക്കുമരുന്ന് കേസില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളും ടെക്കികളും ഉള്‍പ്പെടെ എട്ടു മലയാളികള്‍ തടവുശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മാരഗൗഡ പറയുന്നു. കേസുകളില്‍ പെട്ടവരും അന്വേഷണം നേരിടുന്നവരും ഇതിലുമേറെ.

ലഹരിവില്‍പനയ്ക്ക് മലയാളി യുവ എന്‍ജിനീയറും

ബെംഗളൂരുവില്‍ സ്വദേശികളായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും മയക്കുമരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും മലയാളികള്‍ക്ക് കയ്യുണ്ട്. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളി എന്‍ജിനീയര്‍മാര്‍ വരെ മയക്കുമരുന്ന്-കഞ്ചാവ് മാഫിയകളുടെ കണ്ണികളാണെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം കഞ്ചാവുമായി ബെംഗളൂരു ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ കര്‍ണാടക സ്വദേശികളായ പത്തു വിദ്യാര്‍ഥികളെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഉറവിടം തേടിയ പോലീസ് ചെന്നെത്തിയത് കോറമംഗലയിലെ മലയാളി യുവ എന്‍ജിനീയറുടെ ഫ്‌ലാറ്റിലായിരുന്നു. ഇവിടെ നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ എംഡിഎംഎയും കഞ്ചാവും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വലിയ ലഹരി ശേഖരമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാളും ഇപ്പോള്‍ പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിലുണ്ട്.

(തുടരും)

