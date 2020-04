തിരുവനന്തപുരം: മുംബെയില്‍ 46 മലയാളി നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ച വാര്‍ത്ത വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. അവിടെ 150ല്‍ അധികം നഴ്‌സുമാര്‍ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് ക്യാന്‍സര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ അഞ്ച് മലയാളി നഴ്‌സുമാര്‍ക്കാണ്. സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ ഇവര്‍ക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നെന്ന പരാതിയും വ്യാപകമായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തില്‍ മഹാരാഷ്ട്ര, ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തില്‍ കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

സംസ്ഥാനത്ത് 13 പേര്‍ക്കു കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു; മൂന്നുപേര്‍ നിസാമുദ്ദീനില്‍നിന്നു വന്നവര്‍ | Read More..

മെഡിക്കല്‍ സംഘം എത്തി, കാസര്‍കോട്ട് കോവിഡ് കേന്ദ്രം സജീവമായി | Read More..

കൊറോണ: വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മുംബൈയിലുമായി മരിച്ചത് 18 മലയാളികള്‍ | Read More..

പ്രവാസികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യും;22 രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസികളുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് | Read More..

മൊബൈല്‍ റീചാര്‍ജ് സെന്ററുകള്‍, കംപ്യൂട്ടര്‍ ഷോപ്പുകള്‍ എന്നിവ തുറക്കും | Read More..

കാസര്‍കോട്ടുനിന്ന് ആംബുലന്‍സുകള്‍ കര്‍ണാടക കടത്തിവിടും - മുഖ്യമന്ത്രി | Read More..

മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഡല്‍ഹിയിലും മലയാളിനഴ്സുമാര്‍ക്ക് കൊറോണ:പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി | Read More..

സംസ്ഥാനത്ത് റെക്കോര്‍ഡ് റേഷന്‍ വിതരണം, 81.45% പേര്‍ സൗജന്യ റേഷന്‍ വാങ്ങി | Read More..

പ്രകാശം പരക്കേണ്ടത് വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സുകളിലാണ്- മുഖ്യമന്ത്രി | Read More..

content highlights: malayali nurses tested positive for corona in delhi and maharshtra, cm writes to pm