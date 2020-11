ഡോ. നിത

ഉഴവൂര്‍: അമേരിക്കയിലെ ഫ്‌ലോറിഡ മിയാമിയില്‍ ഉണ്ടായ കാറപകടത്തില്‍, ഉഴവൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ വനിതാ ഡോക്ടര്‍ മരിച്ചു. ഉഴവൂര്‍ കുന്നുംപുറത്ത് തോമസ്, ത്രേസ്യാമ്മ (കുറുപ്പുന്തറ, കണ്ടച്ചാം പറമ്പില്‍) ദമ്പതിമാരുടെ മകള്‍ ഡോ. നിത കുന്നുംപുറത്ത് (30) ആണ് മരിച്ചത്.

നിത രാത്രി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് താമസസ്ഥലത്തേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു വരുമ്പോള്‍ കാര്‍ കനാലിലേക്ക് പതിച്ചു. രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങിയവര്‍ അപകടം കണ്ടുവെങ്കിലും കനാലില്‍ മുതലകളുള്ളതിനാല്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. തുടർന്ന് പോലീസെത്തി തുടർനടപടി കൈക്കൊള്ളുകയായിരുന്നു. ഷിക്കാഗോയിലുള്ള ബന്ധുക്കള്‍ ഫ്‌ലോറിഡയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം ഷിക്കാഗോയില്‍ സംസ്‌കരിക്കുമെന്ന് പിതൃസഹോദരന്‍ സ്റ്റീഫന്‍ പറഞ്ഞു.

പിതാവ് തോമസ് റിട്ട. എക്‌സൈസ് ഇന്‍സ്പെക്ടറാണ്. വയനാട് കല്പറ്റയിലായിരുന്നു തോമസിന് ജോലി. നിതയുടെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസം വയനാട്ടിലായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയത്. അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുകയും താമസമാക്കുകയും ചെയ്തു. മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും ഷിക്കാഗോയിലാണ്. സഹോദരങ്ങള്‍ : നിതിന്‍, നിമിഷ.

