Photo: Mathrubhumi Archives/ PP Ratheesh

കൊച്ചി: വിഷചികിത്സയില്‍ പുതിയ അധ്യായം എഴുതിച്ചേര്‍ത്ത് മലയാളി സംരംഭകന്‍. മലയാളിയായ ഡോ. ജോര്‍ജ് തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കൊച്ചിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അഗ്രിജീനോം ലാബ്‌സ് ഇന്ത്യയാണ് മൂര്‍ഖന്‍പാമ്പ് വിഷത്തിന്റെ ജനിതക ഘടനാ ചിത്രം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. കൃത്യതയേറിയ സിന്തറ്റിക് ആന്റിവെനം വികസിപ്പിക്കാന്‍ ജനിതക ഘടനാ ചിത്രം സഹായിക്കും. സൈജിനോം റിസര്‍ച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരുന്നു ഗവേഷണം.

ലോകത്ത് മെഡിക്കല്‍ ജിനോമിക്‌സിലെ ഉജ്ജ്വലമായ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നായിട്ടാണ് ഇതിനെ കരുതുന്നത്. നേച്ചര്‍ ജനിറ്റിക്‌സിന്റെ 2020 ജനുവരി ലക്കത്തില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന്റിവെനം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയെ പൂര്‍ണമായും മാറ്റുന്നതാണ് പുതിയ ശാസ്ത്ര നേട്ടമെന്ന് അഗ്രിജീനോം ലാബ്‌സ് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസര്‍ കൂടിയായ ഡോ. ജോര്‍ജ് തോമസ് പറഞ്ഞു.

ജനിതക പഠനം വഴി വളരെ ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള റഫറന്‍സ് ജീനോം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യന്‍ കോബ്രയിലെ ജനിതക വൈവിധ്യത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.വിഷഗ്രന്ഥികളില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്ന 19 വിഷാംശ ജീനുകളെ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ വേര്‍തിരിച്ചെടുത്തു. ഇതു വഴി പാമ്പിന്റെ വിഷവസ്തുക്കളും അവയെ എന്‍കോഡു ചെയ്യുന്ന ജീനുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആദ്യമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

പാമ്പില്‍നിന്ന് ശേഖരിച്ച വിഷം ഉപയോഗിച്ച് കുതിരകളില്‍ ആന്റിബോഡി വികസിപ്പിച്ച്, അത് ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് നിലവില്‍ ആന്റിവെനം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഇത് 1895-ല്‍ ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആല്‍ബര്‍ട്ട് കാല്‍മെറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രീതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രലോകം ഈ രീതിയില്‍നിന്ന് ഇതുവരെ അധികം മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നില്ല. ഈ മരുന്നുകള്‍ക്ക് ഫലപ്രാപ്തി കുറവും പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ കൂടുതലുമാണ്.

content highlights: malayali company behind the genetic study of snake poison