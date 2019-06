കാഞ്ഞാണി: ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍പ്പെട്ട ആംബുലന്‍സിലെ രോഗി മരിച്ചു. മനക്കൊടിയില്‍ ചേറ്റുപുഴ പാടത്ത്, തെറ്റായ ദിശയില്‍ കയറിവന്ന ബസ് ഗതാഗതതടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചതായാണ് പരാതി. ഇടശ്ശേരി സ്വദേശി പുഴങ്കര ഇല്ലത്ത് അബ്ദുള്‍ റഹിമാന്റെ ഭാര്യ ഐഷാബി (67)യാണ് മരിച്ചത്.

ശരീരത്തില്‍ എന്തോ കടിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട ഐഷാബിയെ വാടാനപ്പള്ളി ആക്ട്‌സിന്റെ ആംബുലന്‍സില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ ജൂബിലി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി മനക്കൊടി ചേറ്റുപുഴ പാടത്ത് ഗതാഗതക്കുരുക്കില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു.

നിര്‍മാണപ്രവൃത്തികള്‍ നടക്കുന്ന വാടാനപ്പള്ളി സംസ്ഥാനപാതയില്‍ ചേറ്റുപുഴ പാടം മുതല്‍ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കായിരുന്നു. ഇതിനിടെ വരിതെറ്റിച്ച് വന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ആംബുലന്‍സിനെ 15 മിനിറ്റോളം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായി നാട്ടുകാര്‍ ആരോപിച്ചു.

ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍ മന്‍സൂര്‍ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ബസ് ഡ്രൈവറോട് വണ്ടി മാറ്റാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തര്‍ക്കത്തിനൊടുവിലാണ് ആംബുലന്‍സിന് കടന്നുപോകാനായത്. എങ്കിലും ഐഷാബി വഴിമധ്യേ മരിച്ചു. ഇവരുടെ മൃതദേഹം ജൂബിലി മിഷന്‍ ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം നടത്തും.

ഐഷാബിയുടെ മക്കള്‍: ഷീജ, ഷാഫി, ഷെഫീര്‍. മരുമകന്‍: റഫീക്ക്. ശവസംസ്‌കാരം ചൂലൂര്‍ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബര്‍സ്ഥാനില്‍.

