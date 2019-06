തൃശ്ശൂര്‍: കുറച്ച് മാസം മുമ്പ് വിയ്യൂര്‍ ജയിലിലെ ഒരു തടവുകാരന്റെ പെരുമാറ്റത്തില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സംശയം തോന്നി. ഇരുപത് മോഷണക്കേസുകളില്‍ പ്രതിയായ എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് കക്ഷി. ചോദ്യം ചെയ്തു, എന്തെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ...? 'ഇല്ല സാറെ ഒന്നുമില്ല...' ഉടുതുണിയില്ലാതെ ദേഹം മുഴുവന്‍ പരിശോധിച്ചു. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. വെളിക്കിരുത്തി നോക്കി, രക്ഷയില്ല. സംശയം തീരാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പ്രതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. സ്‌കാനിങ്ങില്‍ തെളിഞ്ഞത് വയറ്റിലൊരു വലിയ പൊതി. പുറത്തെടുക്കാന്‍ എല്ലാ മാര്‍ഗവും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ മലദ്വാരത്തിലൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവര്‍ വലിച്ച് പുറത്തെടുത്തു. തുറന്നുനോക്കിയപ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണും കഞ്ചാവും. മലദ്വാരത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയതാണ്.

മലദ്വാരമാണ് ഫോണുകള്‍ക്ക് ജയിലുകളിലേക്കുള്ള പ്രധാന വഴി. വിചാരണയ്ക്കായി പുറത്തെത്തിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രതികള്‍ക്ക് മൊബൈല്‍ഫോണുകള്‍ ലഭിക്കുന്നത്. മൂത്രമൊഴിക്കാനെന്നു പറഞ്ഞ് മൂത്രപ്പുരകളില്‍ കയറി പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി മൊബൈല്‍ഫോണും കഞ്ചാവും മുതല്‍ തീപ്പെട്ടിയും സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററുകളും വരെ മലദ്വാരത്തിനുള്ളില്‍ കയറ്റിവെയ്ക്കും. ജയിലിലെത്തുമ്പോഴുള്ള ദേഹപരിശോധനയില്‍ ഇത് കണ്ടെത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സെല്ലില്‍ കയറിയാല്‍ മറ്റ് തടവുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഈ കവര്‍ പുറത്തെടുക്കും.

അടുത്ത വഴി 'സിഗ്‌നല്‍' നല്‍കി മതില്‍ക്കെട്ടിന് പുറത്തുനിന്നും പൊതിഞ്ഞ് ഫോണ്‍ ജയില്‍വളപ്പിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ്. സന്ദര്‍ശകരായി എത്തുന്നവര്‍ പ്രതികളോട് ജയിലിന്റെ ഏതു ഭാഗത്ത് ഏതു സമയത്ത് വന്നുനില്‍ക്കണമെന്ന വിവരം കൈമാറും. മിക്കവാറും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നുമുതല്‍ മൂന്ന് വരെയുള്ള സമയമാവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കുറവായിരിക്കും. സിഗ്‌നലായി ആദ്യം ഒരു കല്ല് വലിച്ചെറിയും. ഇതേ കല്ല് തിരിച്ചെത്തിയാല്‍ 'ആള്‍' അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിക്കും. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ അടക്കമുള്ളവ തെര്‍മോക്കോളിലും മറ്റും പൊതിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞുകൊടുക്കും. സോപ്പ് തുരന്ന് ഫോണ്‍ അതിനുള്ളില്‍ വെച്ച് പുതിയ സോപ്പുപോലെയാക്കി എത്തിക്കുന്ന പതിവും ഉണ്ട്.

മുമ്പ് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വഴിയും ഫോണുകള്‍ ജയിലില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോണും സിമ്മും പതിനായിരം രൂപയും ഉദ്യോഗസ്ഥന് നല്‍കിയാല്‍ ഫോണ്‍ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുമായിരുന്നത്രെ. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫോണുകളില്‍നിന്നും ആവശ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

ഫോണ്‍ ചാര്‍ജിങ്ങിനായി സോളാര്‍ പവര്‍ ബാങ്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ജയിലിലെത്തിക്കുന്ന പവര്‍ബാങ്ക് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടാതെ വെയില്‍ കൃത്യമായി പതിക്കുന്നിടത്ത് വെയ്ക്കും. ജയിലിലെ ഫാനിന്റെ സ്വിച്ച് ബോര്‍ഡുകള്‍ അഴിച്ചെടുത്ത് പവര്‍ബാങ്ക് വഴി ബന്ധിപ്പിച്ച് ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയുമുണ്ട്.

Content Highlights: phone hide in anus, viyyur central jail rails thrissur raid, after rishiraj singh take charge as jail DGP