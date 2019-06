വാല്‍പ്പാറ: കുരങ്ങുമുടി എസ്റ്റേറ്റില്‍ തൊഴിലാളിയുടെ വീടിനകത്ത് പുലി കയറി. മറുനാടന്‍ തൊഴിലാളിയായ അരുണിന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുക്കളയിലാണ് പുലി കയറിയത്. വ്യാഴാഴ്ചരാത്രി അരുണ്‍ വീടിനുപുറത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കാന്‍ പോയിരുന്നു. അടുക്കളവാതില്‍ തുറന്നിട്ടാണ് പോയത്. തിരിച്ചെത്തി വാതിലടച്ചപ്പോഴാണ് അടുക്കളയില്‍ വിറകുവെക്കാനായുണ്ടാക്കിയ മരത്തിന്റെ തട്ടില്‍ പുലിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടത്.

അരുണിന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും വീടിനകത്ത് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പുലിയെ കണ്ടതോടെ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും പതുക്കെ ഉണര്‍ത്തി വീടിന്റെ മുന്‍വാതിലിലൂടെ അടുത്തവീട്ടിലേക്കോടി.

ഫീല്‍ഡ് ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വനപാലകരെത്തി രണ്ടുമണിക്കൂര്‍ നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിനൊടുവില്‍ പുലിയെ കാട്ടിലേക്കോടിക്കയായിരുന്നു.

