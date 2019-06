തൃശ്ശൂര്‍: ശ്രീകേരളവര്‍മ കോളേജില്‍ ശബരിമല അയ്യപ്പനെ വിവാദമാകുംവിധം ചിത്രീകരിച്ച് ബോര്‍ഡുകള്‍. സംഭവത്തില്‍ എസ്.എഫ്.ഐ.യ്‌ക്കെതിരേ പ്രതിഷേധം ശക്തം. എന്നാല്‍, ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിച്ചത് തങ്ങളല്ലെന്ന് എസ്.എഫ്.ഐ. അറിയിച്ചു. എങ്കിലും, ബോര്‍ഡ് നീക്കുകയാണെന്ന് അവര്‍ അറിയിച്ചു.

രാവിലെ ഒന്‍പതോടെ സ്ഥാപിച്ച ബോര്‍ഡുകള്‍ അരമണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ എസ്.എഫ്.ഐ. പ്രവര്‍ത്തകര്‍തന്നെ നീക്കംചെയ്തു. ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശനത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള വിവരണസഹിതം നവാഗതരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അയ്യപ്പനെ ചിത്രീകരിച്ചത്.

എസ്.എഫ്.ഐ.യുടെ പേരിലാണ് ചിത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍, ഈ ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളവര്‍മ യൂണിറ്റിനോ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കോ ബന്ധമില്ലെന്നും എസ്.എഫ്.ഐ.യെ ആക്രമിക്കുന്നതിനായി ബോധപൂര്‍വം ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചതാണെന്നും എസ്.എഫ്.ഐ. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.

ഒരു മതത്തെയോ വ്യക്തിയെയോ തെറ്റായ ദിശയില്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എസ്.എഫ്.ഐ.യുടെ നയമല്ല. കള്ളപ്രചാരണങ്ങളെ തള്ളിക്കളയണമെന്നും ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത വേണമെന്നും എസ്.എഫ്.ഐ. തൃശ്ശൂര്‍ ഏരിയാ കമ്മിറ്റിയും അറിയിച്ചു.

അയ്യപ്പനെ കൂടാതെ ശിവനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ബോര്‍ഡും കോളേജില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ബോര്‍ഡ് സ്ഥാപിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി.ജെ.പി., യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കൊച്ചിന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാര്‍ച്ച് നടത്തി.

നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ബി.ജെ.പി. മാര്‍ച്ച് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ. നാഗേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് മാര്‍ച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു. മാര്‍ച്ച് ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എ. പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മതസ്പര്‍ദ്ധ ഉണ്ടാക്കുംവിധം ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചതിന് കേസ് എടുക്കണമെന്ന് ബി.ജെ.പി. വക്താവ് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പോലീസിനും പ്രിന്‍സിപ്പലിനും അദ്ദേഹം പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: protest against sfi over Ayyappa banner in sree kerala varma college thrissur