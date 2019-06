ക്ഷേത്രം കിഴക്കേ ഗോപുരത്തിനുമുന്നില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ദേവസ്വം അധികൃതര്‍ പൂര്‍ണകുംഭം നല്‍കി സ്വീകരിക്കും. തുടര്‍ന്ന് നേരെ നാലമ്പലത്തിലേക്ക്. സോപാനപ്പടിയില്‍ കാണിക്കയും മഞ്ഞപ്പട്ടും കദളിയും സമര്‍പ്പിക്കും.

കണ്ണനെയും ഗണപതിയെയും തൊഴുത്, മേല്‍ശാന്തിയെ കണ്ട് പ്രസാദം വാങ്ങി, ചുറ്റമ്പല പ്രദക്ഷിണം. ഉപദേവ ക്ഷേത്രങ്ങളായ അയ്യപ്പന്‍-ഭഗവതി സന്നിധികളിലും തൊഴുതശേഷമാകും തുലാഭാരം. പാല്‍പ്പായസം വഴിപാടുമുണ്ട്. ക്ഷേത്രദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ് ശ്രീവത്സത്തില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയാല്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ദേവസ്വം വക ഉപഹാരം സമര്‍പ്പിക്കും. പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കിനില്‍ക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദാരുശില്പവും കണ്ണന്റെ മനോഹരമായ ചുമര്‍ച്ചിത്രവുമാണ് ഉപഹാരമായി നല്‍കുക.

ഒമ്പതുമുതല്‍ ഭക്തരെ കടത്തിവിടില്ല

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദര്‍ശനം കണക്കിലെടുത്ത് ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതു മുതല്‍ ഭക്തരെ കടത്തിവിടില്ല. പത്തുമുതല്‍ 11.10 വരെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദര്‍ശന സമയം. ഈ സമയം ആരേയും ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തേക്കും പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. കിഴക്കേ നടപ്പന്തലിലെ രണ്ടാമത്തെ കല്യാണമണ്ഡപത്തിനടുത്ത് ബാരിക്കേഡ് കെട്ടി ഭക്തരെ നിയന്ത്രിക്കും.

സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി 1,500 പോലീസ്

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് 1,500 പോലീസുകാരെയാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹെലിപ്പാഡ് മുതല്‍ ഗുരുവായൂര്‍ വരെ ബാരിക്കേഡുകള്‍ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തില്‍ മുഴുവന്‍ സ്റ്റീല്‍ കൊണ്ടുള്ള നിയന്ത്രണവേലിയാണ്.

