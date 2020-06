കാസർകോട്‌: കരൾവീക്കത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് വർഷങ്ങളായി വേദന തിന്ന് കാസർകോട്‌ ഷിറിബാഗിലു ദേവികൃപയിൽ ഓമനകുട്ടൻ പിള്ള. വിദ​ഗ്ധ വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഓമനകുട്ടൻ പിള്ളയുടെ ആരോ​ഗ്യം ദിനംപ്രതി ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ജനുവരിയിൽ അർബുദം ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതോടെ ദുരിതം ഇരട്ടിയായി.

തുടർന്ന് ഭീമമായ തുകയിലൂടെ ഓരോ മാസവും ചികിത്സ നടത്തിപ്പോന്നിരുന്ന ഓമനക്കുട്ടൻപിള്ളക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യസ്ഥിതി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുമായി കരൾമാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ കടംവാങ്ങി ചികിത്സക്കായി ചിലവഴിച്ചത് 20 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കാസർകോട്‌ ഭെൽ ഇ എം എൽ ഇൽ 30 വർഷമായി ഫോർമാനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓമനക്കുട്ടൻപിള്ളക്കു കഴിഞ്ഞ 20 മാസമായി ശമ്പളം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിത്യച്ചെലവിനുപോലും വഴിമുട്ടി നിൽക്കെ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി കണക്കാക്കിയ 22 ലക്ഷം രൂപ ഈ കുടുംബത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായിരിക്കുകയാണ്.

ഇതുവരെയും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പണമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആശുപത്രിക്ക് കൂടുതൽ വൈദ്യസഹായം നൽകാനാകില്ല. സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാക്കിയ ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ വഴി കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ കരൾ നൽകാൻ തയ്യാറാവുകയും പരിശോധനയിൽ അത് ഓമനക്കുട്ടൻപിള്ളക്ക് യോജിക്കുന്നതാണെന്നു കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു മാസത്തോളമായി സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 3.5 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയാകുന്ന സംഖ്യക്കുനേരെ നിസ്സഹായരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഓമനക്കുട്ടൻപിള്ളയും കുടുംബവും. ചികിത്സക്കുള്ള പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി ഐ.ഡി.ബി.ഐ ബാങ്ക് കാസർകോട്‌ ശാഖയിൽ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അക്കൗണ്ട് നമ്പർ: 0450104000034858

IDBI Bank, കാസർഗോഡ്.

IFSC : IBKL0000450

Content Highlights: Omanakuttan pilla a man suffering from liver disease cancer needs financial help for treatment