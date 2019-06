ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ നടത്തിയ കേദര്‍നാഥ് തീര്‍ത്ഥാടന യാത്രയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. കേദര്‍നാഥ് യാത്ര വ്യക്തിപരമായി തനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരമായിരുന്നുവെന്നും അതില്‍ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രണ്ടാം തവണ പ്രധാനമന്ത്രി ആയ ശേഷമുള്ള ആദ്യ മന്‍കി ബാത്തിലായിരുന്നു മോദിയുടെ വിശദീകരണം. ജലസംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രധാന്യം ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് മന്‍ കി ബാത്തില്‍ അദ്ദേഹം ഏറെ ശ്രദ്ധ നല്‍കിയത്. ജലസംരക്ഷത്തിനായി സ്വഛ് ഭാരതിന് സമാനമായ ദേശീയ മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു.

ഞാന്‍ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരോടും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിലുള്ള എല്ലാവരും ജല സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ബോധവത്കരണം നടത്തണം. ജല സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകള്‍ ദയവ് ചെയ്ത് പങ്കുവെക്കണം. ജലത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ കുറിച്ചോ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ കുറിച്ചോ നിങ്ങള്‍ക്കറിയുമെങ്കില്‍ അവരെ കുറിച്ച് പങ്കുവെക്കണമെന്നും മന്‍ കി ബാത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.

ജല സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത മാര്‍ഗമില്ല. ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതികളാണ്. എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരുടേയും ലക്ഷ്യം ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഓരോ തുള്ളി ജലവും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തമിഴ്‌നാട്, രാജസ്ഥാന്‍ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ കടുത്ത വരള്‍ച്ച നേരിടുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം.

ജനങ്ങളില്‍ തനിക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മന്‍ കി ബാത്തിന്റെ രണ്ടാം എഡിഷന് പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഞാന്‍ ഫെബ്രുവരിയില്‍ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. കുറച്ച് മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം നമ്മള്‍ വീണ്ടും കാണുമെന്ന്, അപ്പോള്‍ ആളുകള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഞാന്‍ അമിത ആത്മിവശ്വാസത്തിലാണെന്ന്. എന്നാല്‍ എനിക്ക് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ജനങ്ങളില്‍ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം വാഗ്ദ്ധാനങ്ങള്‍ നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുന്നതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തില്‍ മന്‍ കി ബാത്തില്‍ എനിക്ക് നിരവധി ഫോണ്‍ കോളുകളും കത്തുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചുള്ളതായിരുന്നില്ല അതൊന്നും. നിങ്ങള്‍ക്കത് ഊഹിക്കാനാകുമോ. അതാണ് ജനങ്ങളുടെ മഹത്വമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

