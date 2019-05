ചാവക്കാട്: കടലിൽ കണ്ട വെള്ളനിറത്തിലുള്ള ബോട്ട് ആശങ്ക പരത്തി. മീൻപിടിത്ത ബോട്ടുകളിലെ തൊഴിലാളികളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തെ തുടർന്ന് മുനയ്ക്കക്കടവ് തീരദേശ പോലീസെത്തി വേഗം കുറച്ചു കിടന്ന ബോട്ട് പരിശോധിച്ചു. പരിശോധനയിൽ മീൻപിടിത്ത ബോട്ടാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. ഇതോടെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ആശങ്കകൾക്കു വിരാമമായി.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ടോടെയാണ് സംഭവം. ബ്ലാങ്ങാട് ബീച്ചിൽനിന്ന് 12 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പടിഞ്ഞാറ് കടലിൽ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ബോട്ട് വേഗം കുറച്ച് ഏറെ നേരമായി കിടക്കുന്നുവെന്ന വിവരമാണ് കടലിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് മുനയ്ക്കക്കടവ് തീരദേശ പോലീസിന് ലഭിച്ചത്.

ശ്രീലങ്കയിൽനിന്ന് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ബോട്ടിൽ ഐ.എസ്. ഭീകരർ ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വിവരം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്.

മുനയ്ക്കക്കടവ് തീരദേശ പോലീസ് എസ്.ഐ. വി. അമീറലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കടലിൽ പരിശോധന നടത്തി ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിലുള്ള വെളുത്ത ബോട്ട് കണ്ടെത്തി. പോലീസിന്റെ പരിശോധനയിൽ തമിഴ്‌നാട് രജിസ്‌ട്രേഷനിലുള്ള മീൻപിടിത്ത ബോട്ടാണിതെന്നും കന്യാകുമാരി ജില്ലക്കാരാണ് ബോട്ടിലുള്ളതെന്നും വ്യക്തമായി.

കണ്ണൂരിൽനിന്ന്‌ മീൻപിടിത്തം കഴിഞ്ഞ് കന്യാകുമാരി ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവർ. ബോട്ടിന്റെ രണ്ട് കാരിയർ വള്ളങ്ങളും (ഡിങ്കി) കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ബോട്ടിലെ എണ്ണ ചോർന്നതിനാൽ കാരിയർ വള്ളങ്ങളിലൊന്നിൽ മറ്റൊരു ബോട്ടിൽനിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനായി ജീവനക്കാരിൽ ചിലർ പോയി. ഈ നേരം മുഴുവൻ വേഗം കുറച്ച് ബോട്ട് കടലിൽ കിടന്നതാണ് മറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സംശയമുണ്ടാക്കിയത്.

ബോട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. സീനിയർ സി.പി.ഒ. പ്രഭാത്, സി.പി.ഒ. സാജൻ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

Content Highlights: boat found at mysterious circumstances, coastal area of kerala, isis threat, Chavakkadu, After sri lanka blast