ഗുരുവായൂര്‍: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പൊതുസമ്മേളന സദസ്സില്‍ ഏറ്റവും മുന്നിലെ വരിയില്‍ ആസിം ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുകൈകളുമില്ലാത്ത,നടക്കാന്‍ ഒട്ടും ശേഷിയില്ലാത്ത ആ 13-കാരന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്ലക്കാര്‍ഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. 'ദയവു ചെയ്ത് എന്നെ സഹായിക്കൂ, പ്രധാനമന്ത്രി' എന്ന് ഇംഗ്ലീഷില്‍ എഴുതിയതാണത്. കോഴിക്കോട് വെളിമണ്ണ ആലത്തുകാവില്‍ മുഹമ്മദ് ഷെഹീദിന്റെയും ജംസിലയുടെയും മകനാണ് ആസിം.

വെളിമണ്ണ ഗവ.മാപ്പിള സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് ആസിം. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏഴാം ക്ലാസ് ജയിച്ചു. ഇവിടെ ഹൈസ്‌കൂള്‍ വിഭാഗം ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ആസിമിന്റെ പഠനം മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് സ്‌കൂളുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശാരീരിക ശേഷിയില്ലാത്തതിനാല്‍ വെളിമണ്ണ സ്‌കൂള്‍ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആസിമിന്റെ ആവശ്യം.

90 ശതമാനവും വൈകല്യമുള്ള ആസിമിന്റെ തുടര്‍പഠനത്തിനായി വെളിമണ്ണ സ്‌കൂള്‍ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്‍ കോടതി സര്‍ക്കാരിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. പക്ഷേ, ഒരു വര്‍ഷമായിട്ടും യാതൊരു നടപടിയുമുണ്ടായില്ല. പ്രധാനമന്ത്രിയെ നേരിട്ടുകണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ പറയണമെന്നാഗ്രഹിച്ചാണ് വന്നതെന്ന് ആസിമിന്റെ ഉപ്പ ഷെഹീദ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ,സ്‌പെഷ്യല്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. എന്നാല്‍, നിവേദനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൈകളിലെത്തിച്ചു. ആസിമിന്റെ പഠനം തുടരാനുള്ള നടപടികള്‍ ബി.ജെ.പി. ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും വക്താവുമായ ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: asim specially abled boy at guruvayoor to meet prime minister narendra modim asks to help him for education