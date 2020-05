കോഴിക്കോട്/കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് മേയ് ഏഴിന് വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയ രണ്ട് മലപ്പുറം സ്വദേശികള്‍ക്ക്. ദുബായി-കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്തിലെത്തിയ കോട്ടക്കല്‍ ചാപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശിയായ 39കാരനും അബുദാബി-കൊച്ചി വിമാനത്തിലെത്തിയ 23കാരനുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

39കാരന്‍ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്ന് നേരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയിരുന്നത്.

മേയ് ഏഴിനു രാത്രി അബുദാബിയില്‍നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തിയ 23 കാരനെ അന്നു തന്നെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. രോഗലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് യുവാവ് എത്തിയിരുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു.

content highlights: malappuram native came from dubai tested positive for covid-19