മലപ്പുറം: കനത്തമഴയില്‍ മലപ്പുറത്തെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉരുള്‍പ്പൊട്ടലും ശക്തമായ സാഹചര്യത്തില്‍ സഹായ അഭ്യര്‍ത്ഥനയുമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ കലക്ടര്‍. ആവശ്യമരുന്നുകളോടൊപ്പം ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും വളണ്ടിയര്‍മാരുടെയും സേവനം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും കലക്ടര്‍.



ക്യാമ്പുകളില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ക്ക് അടിയന്തരമായി അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ എത്തിക്കണമെന്നും കലക്ടര്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് കലക്ടര്‍ സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചത്.

ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപം

അവശ്യമരുന്നുകളും ഡോക്ടര്‍ മാരുടേയും നഴ്‌സ് മാരുടേയും വളണ്ടിയര്‍മാരുടേയും അടിയന്തര സേവനവും ആവശ്യമുണ്ട്

ജില്ലയില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിപാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സഹേദരങ്ങള്‍ക്ക് മരുന്നും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്ത്വത്തില്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. കൂടുതല്‍ ഡോക്ടര്‍ മാരുടേയും നഴ്‌സ് മാരുടേയും വളണ്ടിയര്‍മാരുടേയും അടിയന്തര സേവനവും മരുന്നുകളും പല ക്യാമ്പുകളിലും ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. സേവന സന്നദ്ധരായ ഡോക്ര്മാരും നഴ്‌സ്മാരും വളണ്ടിയര്‍മാരും സമീപത്തുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ അടിയന്തരമായി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അവശ്യ മരുന്നുകള്‍ നല്‍കാന്‍ സന്നദ്ധരായവര്‍ അവ ക്യമ്പുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ക്കുന്നു.

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ ചാലിയാറിന്റെ തീര പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിനടിയില്‍ ആണ്. നിലമ്പൂര്‍ പൂര്‍ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടു. ജില്ലയുടെ മലയോരമേഖയില്‍ ഉണ്ടായ ഉരുള്‍പൊട്ടലില്‍ ഇപ്പോഴും നിരവധി പേര്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

