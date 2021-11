കൊച്ചി: ജോജു ജോര്‍ജിനെതിരെ വനിതാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച്. എറണാകുളം മരട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്കാണ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ മാര്‍ച്ച്. ഇന്ധന വില വര്‍ധനവിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഉപരോധ സമരത്തില്‍ ജോജു ജോര്‍ജ് വനിതാ പ്രവര്‍ത്തകരോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് കാണിച്ചാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ഈ പരാതിയില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നില്ല.

വനിതാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ നടനെതിരെ തെളിവില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുക്കാത്തത്. വനിതാ പ്രവര്‍ത്തര്‍ക്ക് നേരെ ജോജു ആക്രോശിച്ച് പാഞ്ഞടുത്തെന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. സമരത്തിനിടയിലേക്ക് ജോജു അതിക്രമിച്ച് കടന്നുവെന്നും ആക്ഷേപകരമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. തന്നെ അപമാനിച്ചുവെന്ന് ഒരു സ്ത്രീ പരാതി നല്‍കിയാല്‍ അതില്‍ കേസെടുത്ത് നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ പോലീസ് തയ്യാറാകണമെന്ന് സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ബിന്ദു കൃഷ്ണ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സി.പി.എം സഹയാത്രികനായാല്‍ നിയമം ബാധകമല്ലെന്നാണോയെന്നും അവര്‍ ചോദിച്ചു. നിയമനടപടി പറ്റില്ലെന്നാണ് പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നതെങ്കില്‍ അത് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കില്ലെന്നും സമരക്കാര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ ഉന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ജോജുവിനെതിരെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരെ അതിക്രമം കാണിച്ചുവെന്നതിന് തെളിവില്ലെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

നടനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. ജോജുവിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് എറണാകുളം ഷേണായിസ് തിയേറ്ററിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നടന്റെ സ്റ്റാര്‍ എന്ന സിനിമ പ്രദര്‍ശനം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടും തിയേറ്ററിന് മുന്നില്‍ നിന്ന്‌ പോസ്റ്റര്‍ നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനെതിരെയായിരുന്നു യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രതിഷേധം. നടന്റെ ചിത്രമുള്ള റീത്ത് വെച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

