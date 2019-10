കോഴിക്കോട്: അറബിക്കടലില്‍ രൂപപ്പെട്ട മഹ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. കേരളത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ച ശക്തമായ കാറ്റിനും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ വകുപ്പും കേരള ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. ഒക്ടോബര്‍ 31 വ്യാഴാഴ്ച എറണാകുളം,ഇടുക്കി, തൃശ്ശൂര്‍, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില്‍ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനുമൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ കടല്‍ക്ഷോഭം രൂക്ഷമായി. എറണാകുളം,മലപ്പുറം,തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലകളിലാണ് കടല്‍ക്ഷോഭം രൂക്ഷമായത്. പൊന്നാനിയില്‍ കടലാക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് 150-ഓളം വീടുകളില്‍ വെള്ളംകയറി. കൊച്ചി ചെല്ലാനത്ത് കടല്‍ക്ഷോഭത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചു. ഇവിടെ അധികൃതര്‍ പരിഹാരം കാണുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ചെല്ലാനത്ത് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിഷേധസമരവും നടക്കുന്നുണ്ട്.

വടകരയില്‍നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ രണ്ടുബോട്ടുകള്‍ കടലില്‍ കുടുങ്ങി. ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ തൗഫീഖ്,മിലന്‍ എന്നീ ബോട്ടുകളാണ് കടലില്‍ കുടുങ്ങിയത്. രണ്ട് ബോട്ടുകളിലായി ആറ് തൊഴിലാളികളാണുള്ളത്.

അതിനിടെ, മഹ ചുഴലിക്കാറ്റ് വൈകീട്ടോടെ ശക്തിപ്രാപിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് ലക്ഷദ്വീപില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറില്‍ ലക്ഷദ്വീപിലെ അമിനിയില്‍ റെക്കോഡ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. മിനിക്കോയി,കല്‍പേനി,ആന്തോത്ത്,കവരത്തി തുടങ്ങിയ ദ്വീപുകളിലും കനത്ത മഴയും കാറ്റും തുടരുകയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ മഹ ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്തേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം. അടുത്ത 24 മണിക്കൂര്‍ കൂടി ലക്ഷദ്വീപില്‍ കനത്ത മഴയ്ക്കും അതിശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

മഹ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്ന് ലക്ഷദ്വീപിലെ വടക്കന്‍ മേഖലകളില്‍നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു. ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള വിമാന,കപ്പല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചു.

