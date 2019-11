കണ്ണൂര്‍: കുറുവയില്‍ കാര്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് ദമ്പതിമാര്‍ മരിച്ചു. സിറ്റി കടലായി സ്വദേശി ഇബ്രാഹിം, ഭാര്യ സാറാബി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാര്‍ നിയന്ത്രണംവിട്ട് മതിലില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരും തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചു.

കുറുവയില്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലില്‍ ഇടിച്ചു തകര്‍ന്ന കാര്‍. ഫോട്ടോ: ലതീഷ് പൂവത്തൂര്‍.

content highlights: ma and wife killed in car accident at kannur