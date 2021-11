കോഴിക്കോട്: വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ കര്‍ഷകരുടെ മൊത്തം വിജയമാണെന്ന് എം.വി. ശ്രേയാംസ് കുമാര്‍ എംപി. ഒരു വര്‍ഷം സമരത്തെ അവഗണിക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തത്. ന്യായമായ സമരമായതിനാലാണ് സര്‍ക്കാരിന് മുട്ടുമടക്കേണ്ടിവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം സമരത്തിന്റെ വിജയത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍, രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക മേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍, ജനപ്രതിനിധികള്‍ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവരേയും അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞു.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദീര്‍ഘിച്ച സമരത്തില്‍ 750തോളം ആള്‍ക്കാരാണ് മരിച്ചത്. നൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ 250-തോളം ആളുകള്‍ക്കാണ് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. മൂന്ന് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളും പിന്‍വലിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിന് തയ്യാറാകാതെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റേയും കര്‍ഷക സംഘടനകളുടേയും കര്‍ഷകരുടേയും പ്രതിഷേധം വകവെക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോയ സര്‍ക്കാരിന് മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നത് കര്‍ഷകരുടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പരിണാമ ഫലമായാണ്.

ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷകരുടെ നട്ടെല്ലൊടിക്കുന്ന, താങ്ങുവിലയില്ലാതെ, അവശ്യവസ്തു നിയമത്തില്‍ അടക്കം മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിനെതിരായ വിജയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് കര്‍ഷകരുടെ വലിയ വിജയമാണ്. ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച എല്ലാവരുടേയും വിജയമാണ്. ഇതില്‍ ഇന്ത്യയിലെ കര്‍ഷകരെ മുഴുവന്‍ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇതിനുവേണ്ടി നിരന്തരം പ്രവര്‍ത്തിച്ച രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക മേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍, കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍, ജനപ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവരേയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

നിയമത്തേക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ആളുകളെ മാത്രം ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ സാധിച്ചു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. നിയമം തെറ്റാണെന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകള്‍ക്കും ബോധ്യമുണ്ട്. ഇത് ഏതാനും കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ്.

പാര്‍ലമെന്റിന്റെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തില്‍ നിയമം പിന്‍വലിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ നിയമം പിന്‍വലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നിബന്ധന കൊണ്ടുവരുമോ എന്നറിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് നിയമം പിന്‍വലിക്കുന്നതെന്നും നിബന്ധനകള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോയെന്നും നോക്കിയിട്ടേ വിശ്വസിക്കാന്‍ സാധിക്കൂയെന്നാണ് രാകേഷ് ടിക്കായത്ത് അടക്കമുള്ളവര്‍ പറയുന്നത്. പിന്‍വലിക്കുകയാണോ മാറ്റം വരുത്തുകയാണോ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ട്. നിയമം പൂര്‍ണമായും എടുത്തുകളയണം. എങ്കില്‍ മാത്രമേ കര്‍ഷക സമരം അവസാനിക്കുകയുള്ളൂയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: M.V. Shreyams Kumar on Centre's decision to repeal three farm laws