മാതൃഭൂമിക്ക് പുതിയ സാരഥികള്‍; പി.വി. ചന്ദ്രനും എം.വി. ശ്രേയാംസ് കുമാറും ചുമതലയേറ്റു

കോഴിക്കോട്: മാതൃഭൂമി ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്‌സ് ചെയര്‍മാനായി പി.വി. ചന്ദ്രനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി എം.വി. ശ്രേയാംസ് കുമാറും ചുമതലയേറ്റു. ദീര്‍ഘകാലം മാതൃഭൂമിയെ നയിച്ച എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ ഓര്‍മകള്‍ നിറഞ്ഞ ചടങ്ങില്‍ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ എം.വി. ശ്രേയാംസ്‌കുമാറിന് മേയര്‍ തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്‍ ആശംസ നേര്‍ന്നു.

മാതൃഭൂമി ജോയന്റ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ എന്ന ചുമതല വഹിച്ചുവരുമ്പോഴാണ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടര്‍ എന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ മകന്‍ കൂടിയായ എം.വി. ശ്രേയാംസ്‌കുമാര്‍ എത്തുന്നത്.

എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ പത്‌നി ഉഷ വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റേയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടേയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്. ചെയര്‍മാനായി ചുമതലയേറ്റ പി.വി. ചന്ദ്രന് ഉഷ വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ പൂച്ചെണ്ട് നല്‍കി.

പൂര്‍ണസമയ അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ മയൂര ശ്രേയാംസ്‌കുമാറിന് ജോയന്റ് മാനേജിങ് എഡിറ്റര്‍ പി.വി. നിധീഷ് ആശംസ നേര്‍ന്നു.

പൂര്‍ണസമയ അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റ മയൂര ശ്രേയാംസ്‌കുമാറിന് ജോയന്റ് മാനേജിങ് എഡിറ്റര്‍ പിവി നിധീഷ് പൂച്ചെണ്ട് നല്‍കിയപ്പോള്‍.

ഡയറക്ടര്‍ എം.കെ. ജിനചന്ദ്രന്‍, മാതൃഭൂമി കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്ത ലളിതമായ ചടങ്ങിലാണ് പുതിയ ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ചുമതലയേറ്റത്.

