തിരുവനന്തപുരം; കോവിഡ് ബാധിച്ച സര്‍ക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് എം.ടി രമേശ്. കഴിഞ്ഞ നൂറ് ദിവസങ്ങളായി സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റീനിലാണ്. ശാസ്ത്രീയമായ കോവിഡ് പ്രതിരോധമാര്‍ഗം സര്‍ക്കാരിന് സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് പ്രധാനമായും സര്‍ക്കാര്‍ ഉന്നയിച്ച അവകാശവാദം.

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ണ പരാജയമാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഡല്‍ഹി, തമിഴ്‌നാട്, കര്‍ണാടക ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ കോവിഡ് ഉയര്‍ത്തിയ വെല്ലുവിളിയെ അതിജീവിച്ച് സാധാരണ നിലയിലെത്തി. ജനസാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലായി. ഡല്‍ഹിയില്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് സാഹചര്യം മാറി.

പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ നൂറ് ദിനങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ട നൂറ് ദിവസങ്ങളാണെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പും അതിന് ശേഷവും നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളില്‍ ഒന്ന് പോലും സര്‍ക്കാരിന് നടത്തിയെടുക്കുവാന്‍ സാധിച്ചില്ല. ടെസ്റ്റ്‌പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി ഉയര്‍ന്നു. മരണനിരക്ക് ആശങ്കാജനകമാണ്.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നത് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ഉപദേശ പ്രകാരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിരോധങ്ങള്‍ പാളിയപ്പോള്‍ ആ വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ? തങ്ങളാണ് ശരി എന്ന് നാഴികയ്ക്ക് നാല്‍പ്പത് വട്ടം പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തെറ്റ് പറ്റിയെന്ന് സമ്മതിക്കണം. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അവഗണിച്ചു.

പലതവണ കേരളത്തിന്റേത് അശാസ്ത്രീയമായ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണെന്ന് കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസിനെ കയറൂരി വിട്ട് നിരപരാധികളെ ഊറ്റിപിഴിഞ്ഞു ഖജനാവ് നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍.

കോവിഡിന്റെ മറവില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീവെട്ടിക്കൊള്ള നടത്തുകയാണെന്നും വിമര്‍ശനം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഹങ്കാരത്തിന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ്. ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അനുസരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights: m.t ramesh aganist pinarayi vijayan and government in hike on covid cases