കൊച്ചി : സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ എം.ശിവശങ്കറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. കസ്റ്റംസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസിലാണ് ശിവശങ്കര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളത്തെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുന്ന കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുക.

എന്നാല്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ തടസ്സവാദവുമായി കസ്റ്റംസ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുന്ന കോടതിയില്‍ ശിവശങ്കര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ നല്‍കുകയും അത് പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാതെയാണ് പുതിയ ജാമ്യ ഹര്‍ജിയുമായെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ അഭിഭാഷകര്‍ ഉന്നയിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ ജാമ്യ ഹര്‍ജി നല്‍കുകയും അത് പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്തത് വ്യക്തമാക്കാതെ പുതിയ ജാമ്യഹര്‍ജി നല്‍കുന്നതില്‍ പ്രതിയുടെ സ്വഭാവം വ്യക്തമാണെന്നാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ തടസവാദം. ജാമ്യം നിഷേധിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കസ്റ്റംസിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്.

Content Highlights: M Sivasankar's bail application will be considered by the court today