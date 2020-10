തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശ്വസ്തനായി സര്‍വാധികാരിയായി വിലസിയിടത്തുനിന്നാണ് എം. ശിവശങ്കര്‍ എന്ന ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പതനം. മുഖ്യമന്ത്രി ഏതൊക്കെ ഫയല്‍ ഒപ്പിടണമെന്ന് വരെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഭരിച്ചിരുന്ന ശിവശങ്കറാണ് സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ ഇ.ഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയില്‍ ഉള്ളത്‌.

സ്പ്രിങ്ക്‌ളര്‍ വന്നപ്പോള്‍ പോലും കൂസലില്ലാതെ നിന്ന ഐ.ടി. സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ശിവശങ്കറിന്റെ വിധി കുറിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ജൂണ്‍ 30 ആയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ കസ്റ്റംസ് തടഞ്ഞുവെച്ച ബാഗേജിനുള്ളില്‍ സ്വര്‍ണം മാത്രമല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. സന്ദീപ്, സരിത്ത് സ്വപ്ന അവിടെ നിന്ന് ശിവശങ്കര്‍. ബന്ധങ്ങളുടെ ചങ്ങല ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് വളരെപ്പെട്ടെന്നാണ്.

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ ശിവശങ്കറിനെ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പിന്നീട് കൈവിടേണ്ടി വന്നു. സ്‌പെയ്‌സ് പാര്‍ക്കിലെ നിയമനത്തിലടക്കം ക്രമക്കേട് പകല്‍പോലെ വ്യക്തമായി. അവിടെ ശിവശങ്കര്‍ എന്ന സംസ്ഥാനത്തെ നാളുകള്‍ കുറിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് കേരളം കണ്ടത് സമാനതകളില്ലാത്ത മാരത്തണ്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലുകളായിരുന്നു. എന്‍.ഐ.എ. ഓഫീസിലേക്ക്, കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിലേക്ക്, ഇ.ഡി. ഓഫീസിലേക്ക് ശിവശങ്കറിന്റെ പ്രയാണമാണ് ഓരോ ദിവസവും കണ്ടത്. ലൈഫ് മിഷനില്‍ സി.ബി.ഐ. കൂടി എത്തി.

അവരും ഫയല്‍ നീക്കത്തില്‍ ശിവശങ്കറിനെ സംശയിച്ചുവന്നപ്പോഴേക്കും അന്വേഷണത്തിന് സ്റ്റേ വന്നത് രക്ഷയായി. പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നതും. ഒടുവില്‍ ഒക്ടോബര്‍ 16-ന് ശിവശങ്കറിനെ പൂട്ടാനുള്ള മൊഴിയും നിയമോപദേശവുമായി വീട്ടിലെത്തി ഒപ്പം കൂട്ടി. അതുവരെ നോട്ടീസ് നല്‍കി വിളിപ്പിച്ച കസ്റ്റംസ് ഒപ്പം ചെല്ലാന്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ ശിവശങ്കര്‍ പരിഭ്രാന്തനായി. പോകുന്ന വഴിക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. അവര്‍ നേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

കേരളത്തെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസിന്റെ നാള്‍വഴി:

ജൂണ്‍ 30- ദുബായില്‍നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ എമിറേറ്റ്സ് കാര്‍ഗോ വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണമടങ്ങിയ ബഗേജ് കണ്ടെത്തുന്നു.

ഐടി വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ മാനേജര്‍ സ്വപ്ന സുരേഷാണ് സ്വര്‍ണക്കടത്തിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകയെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു. പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കറിനെതിരെ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നു.

ജൂലൈ 16- എം. ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെന്റ് ചെയ്തു. ബന്ധങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതില്‍ ശിവശങ്കറിന് ജാഗ്രത കുറവ് ഉണ്ടായെന്ന് വിലയിരുത്തല്‍.

ജൂലൈ 7- ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എം. ശിവശങ്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്നും മാറ്റി.

ജൂലൈ 14- ശിവശങ്കറിന്റെ ഭാഗത്ത് വീഴചയുണ്ടെങ്കില്‍ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ സമയമായിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി.

ജൂലൈ 14- ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് 9 മണിക്കൂര്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ജൂലൈ 16- ശിവശങ്കറിനെ സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നു.

ജൂലൈ 23- ശിവശങ്കറിനെ എന്‍.ഐ.എ. ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ജൂലൈ 27- എന്‍.ഐ.എ. വീണ്ടും ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ജൂലൈ 28 -പത്ത് മണിക്കൂറോളം എന്‍ഐഎ ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 3- ശിവശങ്കറിനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി തേടി വിജിലന്‍സ് സര്‍ക്കാരിനെ സമീപിച്ചു.

സെപ്റ്റംബര്‍ 24- സ്വപ്നയെയും ശിവശങ്കറിനെയും എന്‍.ഐ.എ. ഒന്നിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഒക്ടോബര്‍ 10- ശിവശങ്കറിനെയും സ്വപ്നയെയും കസ്റ്റംസ് ഒന്നിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഒക്ടോബര്‍ 14- ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ വിളിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇ.ഡി. ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകാതെ ശിവശങ്കര്‍. മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയില്‍

ഒക്ടോബര്‍ 15- ശിവശങ്കറിന്റെ ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 23 വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി.

ഒക്ടോബര്‍ 16- കസ്റ്റംസ് ശിവശങ്കറെ വീട്ടിലെത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നു. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് ശിവശങ്കറിനെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു.

ഒക്ടോബര്‍ 23- ശിവശങ്കറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബര്‍ 28 വരെ തടഞ്ഞു

ഒക്ടോബര്‍ 28- ശിവശങ്കറിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷകള്‍ തള്ളി

ഒക്ടോബര്‍ 28- എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് സംഘം ശിവശങ്കറിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

Content Highlights: M Sivasankar- Fall from the top to accused in gold smuggling case