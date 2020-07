തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഐ.ടി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായി കെ.മുഹമ്മദ് വൈ.സഫിറുള്ളയെ നിയമിച്ചു. എം.ശിവശങ്കര്‍ അവധിയില്‍ പ്രവേശിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പുതിയ നിയമനം. സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സ്വപ്ന സുരേഷുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിനു പിന്നാലെ ശിവശങ്കറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് ഒരു കൊല്ലത്തേയ്ക്ക് ശിവശങ്കര്‍ അവധിക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കി. ഈ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് മുഹമ്മദ് സഫിറുള്ളയെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത്.

സ്വപ്‌ന സുരേഷിന് ഐടി വകുപ്പില്‍ നിയമനം നല്‍കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണമാണ് ശിവശങ്കറിന്റെ സ്ഥാന ചലനത്തിന് പിന്നിൽ.

Content Highlights: M. Shivashankar on leave; K. Mohammed Y. Safirullah appointed as IT Secretary