കോഴിക്കോട്: മാതൃഭൂമി മുൻ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന എം.പി വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ അനുസ്മരിച്ച് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു. എം. പി. വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ 84 ാം ജന്മദിനമായ ബുധനാഴ്ച 'എം. പി. വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ എ വെര്‍ച്ച്വല്‍ ട്രിബ്യൂട്ട്' എന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു വൈകാരിക നിമിഷമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുറച്ചുമാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് നമ്മെ വിട്ടുപോയ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് എം. പി വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ നാം അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എണ്‍പത്തി നാലാം പിറന്നാള്‍ നമ്മള്‍ ആഘോഷിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തകന്‍, എഴുത്തുകാരന്‍, പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകന്‍, പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ അദ്ദേഹം ഏറെ ശോഭിച്ചു. മാതൃഭൂമിയുടെ സി എം ഡി എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹം പത്രപ്രവര്‍ത്തനരംഗത്ത് തന്റെ വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ ന്യൂസ്‌പേപ്പര്‍ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ്, പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ എന്നീ നിലകളില്‍ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. പൊതുജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമമാണ് അദ്ദേഹം മറ്റെല്ലാത്തിനുമുപരിയായി കണ്ടതെന്നും ഉപരാഷട്രപതി പറഞ്ഞു. നിയമസഭ ആയാലും ലോക്സഭയോ രാജ്യസഭയോ ആയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എല്ലാവര്‍ക്കും അനുകരണ യോഗ്യമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാറിനെ അനുസ്മരിച്ച് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

This is an emotional moment for me today as we all connect to remember our beloved friend Shri M P Veerendra Kumar who left for heavenly abode some months ago. Had he been with us, we would have been celebrating his 84th birthday today.