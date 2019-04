തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയുടെ ദീര്‍ഘദൂര ബസുകള്‍ക്ക് മുന്നിലായി സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളില്‍ സര്‍വനിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുന്നത് 400-ഓളം ദീര്‍ഘദൂര സ്വകാര്യബസുകള്‍. അന്തസ്സംസ്ഥാന സ്വകാര്യബസുകളുടെ മാതൃകയില്‍ അതേ സംവിധാനങ്ങളുപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് 20 കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ്. അന്തസ്സംസ്ഥാന ദീര്‍ഘദൂര ബസുകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ നേരത്തേ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി തെളിവുകള്‍ സഹിതം മോട്ടോര്‍വാഹനവകുപ്പിന് നല്‍കിയ പരാതികള്‍ ഇപ്പോഴും ഫയലില്‍ ഉറങ്ങുകയാണ്.

എല്ലാ പ്രധാന നഗരങ്ങളില്‍നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അനധികൃതമായി സ്വകാര്യബസുകളുണ്ട്. കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.യുടെ കുത്തകയായ ദേശസാത്കൃത പാതകളിലാണ് ഇവയുടെ സഞ്ചാരം. പെര്‍മിറ്റ് വ്യവസ്ഥകള്‍പ്രകാരം ദേശസാത്കൃതപാതകളില്‍ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററില്‍ കൂടുതല്‍ സ്വകാര്യബസുകള്‍ അനുവദിക്കാറില്ല. എന്നാല്‍ ബുക്കിങ് ഓഫീസുകളിലൂടെയും ഓണ്‍ലൈനിലും ടിക്കറ്റ് വിറ്റ് സ്വകാര്യബസുകാര്‍ ദേശസാത്കൃത പാതകളിലൂടെ യാത്രക്കാരെ കയറ്റി സ്റ്റേജ് കാര്യേജായി ഓടുകയാണെന്ന് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

മറ്റുയാത്രാസൗകര്യമില്ലെന്നതാണ് അന്തസ്സംസ്ഥാന സ്വകാര്യബസുകള്‍ക്കെതിരേയുള്ള നടപടികള്‍ കടുപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള തടസ്സം. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളില്‍ അവശ്യമായ ദീര്‍ഘദൂരബസുകള്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്‌ലീറ്റ് ഓണര്‍ നിയമപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളില്‍ ദീര്‍ഘദൂര ബസുകള്‍ ഓടിക്കാന്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ക്കുമാത്രമാണ് അര്‍ഹത. കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിക്ക് വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നത് ദീര്‍ഘദൂര സര്‍വീസുകളാണ്. സമാന്തര സ്വകാര്യബസുകള്‍ വ്യാപകമാകുന്നതോടെ ഇവയില്‍ പലതും നഷ്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.

കോണ്‍ട്രാക്ട് കാര്യേജ് ബസുകളില്‍ ടൂര്‍പാക്കേജെന്ന വ്യാജേനയാണ് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സ്റ്റോപ്പുകളില്‍നിന്ന് യാത്രക്കാരെ കയറ്റുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അനധികൃമായി ഓടുന്ന ഓരോ ബസുകളുടെ പേരും ബുക്കിങ് എടുക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങളും പരാമര്‍ശിച്ച് കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. അധികൃതര്‍ പ്രത്യേകം പരാതികളും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിതന്നെ നിയമലംഘനത്തിന് തെളിവാണ്. എന്നിട്ടും ഇതുവരെ മോട്ടോര്‍വാഹന വകുപ്പ് നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല.

കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, പയ്യന്നൂര്‍, കല്പറ്റ, പട്ടാമ്പി, സുല്‍ത്താന്‍ബത്തേരി, മൂന്നാര്‍, പാല, കട്ടപ്പന എന്നിവടങ്ങളിലേക്ക് മറ്റു പ്രമുഖ നഗരങ്ങളില്‍നിന്ന് ഒട്ടേറെ സ്വകാര്യ കോണ്‍ട്രാക്ട് കാര്യേജുകള്‍ ദിവസവും സര്‍വീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതേ മാതൃകയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ നഗരങ്ങളില്‍ നിന്ന് തലസ്ഥാനത്തേക്കും തിരിച്ചും സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്.

Content highlights: Luxury Private Bus Mafia operates services within the state 20 crore loss for KSRTC