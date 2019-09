തിരുവനന്തപുരം: യു.എന്‍.എ സാമ്പത്തിക തിരിമറിക്കേസില്‍ യു.എന്‍.എയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ജാസ്മിന്‍ ഷാ ഉള്‍പ്പെടെ നാലുപേര്‍ക്കെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കി. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യപ്രകാരം കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയമാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കിയത്. രാജ്യത്തെ ഏത് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയാലും പ്രതികളെ തടഞ്ഞുവെയ്ക്കാനും പിടികൂടാനും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും സര്‍ക്കുലറില്‍ നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിജിപിയുടെ പ്രത്യേക അപേക്ഷയെ തുടര്‍ന്നാണ് കേന്ദ്രവിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കിയത്. പ്രതികള്‍ ഇപ്പോള്‍ വിദശത്താണെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നിഗമനം. അതിനാലാണ് പ്രതികള്‍ ഏതെങ്കിലും വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയാലുടന്‍ അറസ്റ്റിന് സാധ്യമാകുന്ന തരത്തില്‍ ലുക്ക് ഔട്ട് സര്‍ക്കുലറിനായി കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചത്. സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം എയര്‍പോര്‍ട്ട് പോലീസിന് ഇവരെ പിടികൂടി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ ഏല്‍പിക്കാം.

ജാസ്മിന്‍ ഷായ്ക്ക് പുറമെ കേസിലെ രണ്ടാംപ്രതി യുഎന്‍എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായ ജോബി ജോസഫ്, ജാസ്മിന്‍ ഷായുടെ ഡ്രൈവര്‍ നിതിന്‍ മോഹന്‍, ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ജിത്തു എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് സര്‍ക്കുലര്‍. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഇവര്‍ക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാനോ പ്രതികള്‍ ഹാജരാവുകയോ ചെയ്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കാന്‍ കേന്ദ്രവിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമീപിച്ചത്.

ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയ സമയത്ത് താന്‍ ഓണത്തിന് ശേഷം നാട്ടിലെത്തുമെന്ന് ജാസ്മിന്‍ ഷാ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് 18 ന് താനെത്തുമെന്ന് ജാസ്മിന്‍ ഷാ അറിയിച്ചതായി വിവരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജാസ്മിന്‍ ഷാ ഇതുവരെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടാല്ലാത്ത സാഹചര്യം കൂടി മുന്‍ നിര്‍ത്തിയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചത്. സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കുക വഴി പ്രതികളെ വിമാനത്താവളത്തിലെങ്കിലും തടഞ്ഞ് പിടികൂടാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണസംഘം.

Content Highlights: Look Out Circular Against Jasmine Shah And Others