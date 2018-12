തിരുവനന്തപുരം: 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി കുമ്മനം രാജശേഖരനെക്കൂടി ബിജെപി പരിഗണിക്കും. കുമ്മനത്തെ തിരികെ എത്തിക്കണമെന്ന ശക്തമായ വികാരം പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കിടയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതായാണ് വിവരം. കുമ്മനം തിരികെ എത്തണമെന്ന് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ബിജെപി സംസ്ഥാന വക്താവ് എം.എസ്. കുമാര്‍ പറയുന്നു.

മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പി.എസ്. ശ്രീധരന്‍ പിള്ളയുടെയും, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ. സുരേന്ദ്രന്റെയും പേരുകള്‍ പരിഗണിക്കും. സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ പേരുകള്‍ പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊതു അഭിപ്രായം തേടിയേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെപ്പറ്റി ചര്‍ച്ചകള്‍ ബിജെപിക്കുള്ളില്‍ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പരിവാര്‍ സംഘടനകള്‍ക്കിടയില്‍ അനൗദ്യോഗിക കൂടിയാലോചനകള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം.

തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തില്‍ വിജയിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് ബിജെപി വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇവിടേക്ക് നിലവില്‍ മിസോറാം ഗവര്‍ണറായ കുമ്മനം രാജശേഖരനെ എത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയം നടക്കുമ്പോള്‍ കുമ്മനത്തിന്റെ പേരും പരിഗണിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതിന് ബിജെപിയുടെയും ആര്‍.എസ്.എസിന്റെയും കേന്ദ്രനേതൃത്വങ്ങളുടെ അനുമതി വേണ്ടിവരും.

ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കുമ്മനം സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന വക്താവ് എം.എസ് കുമാര്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കുമ്മനത്തേപ്പോലെ ഒരാളെ പാര്‍ലമെന്ററി രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലാതെ കുമ്മനത്തെ മത്സര രംഗത്തിറക്കുവാന്‍ ആര്‍.എസ്.എസ് മുതിരില്ല. നേതാക്കളുടെ പേരുകള്‍ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പൊതുജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് അഭിപ്രായം സ്വരൂപിക്കും. വരും ദിനങ്ങളില്‍ ഇതിനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ ആര്‍.എസ്.എസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകും.

Content Highlights: Loksabha Election if Kummanam Rajashekharan came to Contest in Trivandrum