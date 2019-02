തൊടുപുഴ: ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് രണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടിയേ തീരൂവെന്ന്‌ പി.ജെ. ജോസഫ്. കോട്ടയത്തിന് പുറമേ ചാലക്കുടിയോ ഇടുക്കിയോ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് ലഭിക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ മുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പി.ജെ. ജോസഫ് തൊടുപുഴയില്‍ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് രണ്ട് സീറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. 1984-ല്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന് മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ ലഭിച്ചപ്പോള്‍ മുസ്ലീം ലീഗിന് രണ്ട് സീറ്റ് മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനാല്‍ ലീഗിന്റെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവുമായി ഇതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടെന്നും പി.ജെ. ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആര് മത്സരിക്കുമെന്ന കാര്യം പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ പി.ജെ. ജോസഫ് തനിക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും വെളിപ്പെടുത്തി. ലോക്‌സഭയിലേക്ക് പോയാല്‍ കൊള്ളാമെന്നും മത്സരിക്കാന്‍ തയ്യാറെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശം.

അതേസമയം കോട്ടയത്ത് നിഷാ ജോസ് കെ മാണി മത്സരിക്കുമെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ ഊഹാപോഹങ്ങളാണെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണെന്നും പി.ജെ. ജോസഫ് പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിക്ക് രണ്ട് സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കേരളത്തിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും യു.ഡി.എഫ്. വിജയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

