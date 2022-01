പാലക്കാട്: ലോകായുക്തയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭേദഗതിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനവുമായി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. ഇതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും. ലോകായുക്ത ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഗവര്‍ണര്‍ ഒപ്പിടരുത്. ലോകായുക്തയുടെ അധികാരം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നത് അപലപനീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ലോകായുക്തയുടെ പ്രസക്തി തീരെയില്ലാതാക്കുന്ന നടപടിയാണിതെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേരളത്തില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി മാറി മാറി വരുന്ന സര്‍ക്കാരുകളൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ചിന്തിക്കുന്നത്. സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ലോകായുക്തയുടെ അധികാരം എടുത്തുകളയുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. പ്രതിപക്ഷം ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളെ കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമെന്നും പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

