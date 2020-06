തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ആരാധനാലയങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിയന്ത്രണം നീക്കുന്നത് ആലോചിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ഹിന്ദു-ക്രൈസ്തവ-ഇസ്ലാമിക് നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുറക്കണമെന്ന് ചര്‍ച്ചയില്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രതിനിധികളും ഹിന്ദു സംഘടനാ നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

രാവിലെ 10 മണിക്കായിരുന്നു കൈസ്തവ സഭകളുമായുള്ള ചര്‍ച്ച. 11.30ന് ഇസ്ലാം പണ്ഡിതരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. 3 മണിക്കാണ് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വംബോര്‍ഡ് അടക്കമുള്ള ഹിന്ദു സംഘടനകളുമായി ചര്‍ച്ച നടന്നത്. എന്നാല്‍ ഇന്നത്തെ ചര്‍ച്ചയില്‍ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. വിഷയത്തില്‍ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരാണ്. ചര്‍ച്ചയില്‍ ഉയര്‍ന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിക്കുമെന്ന മറുപടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കിയത്.

ആരാധനാലയങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിയന്ത്രണത്തില്‍ ഇളവ് വേണമെന്നാണ് എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ട്. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ആരാധനാലയങ്ങളില്‍ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുമതി വേണമെന്നാണ് പൊതുവില്‍ ഉയര്‍ന്ന ആവശ്യം.

10 വിശ്വാസികളെ വീതം ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കാം എന്ന നിര്‍ദേശം ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു. തീര്‍ത്ഥം, അന്നദാനം, ചോറൂണ് തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കാം എന്ന നിര്‍ദേശവും ബോര്‍ഡ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു. എന്നാല്‍ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേക യോഗം വിളിക്കണമെന്നും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

