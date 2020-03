കോഴിക്കോട്: നാടും നഗരവും പൂര്‍ണമായും വീടുകളില്‍ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയിട്ട് മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയടക്കം സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിവെച്ച് കൊറോണയെന്ന മഹാമാരിയെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന സമയം. പക്ഷെ റോഡുകള്‍ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ ചിലര്‍ക്കൊരു ലഹരി കേറുന്നു ഇപ്പോഴും. വാഹനവുമെടുത്ത് റോഡിലിറങ്ങുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും കയര്‍ക്കുന്നവരുമെല്ലാം ഇത്തരക്കാരാണ്.

റോഡ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതിന്റെ മൂന്നാം ദിനം ചിലര്‍ കോഴിക്കോട്ട് നഗരത്തിലേക്ക് 15 കിലോമീറ്റര്‍ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരെ മീന്‍ വാങ്ങാന്‍ വന്നുവെന്നാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മറ്റ് ചിലര്‍ക്ക് നഗരത്തിലെത്തി തന്നെ മിക്‌സ്ചര്‍ വാങ്ങണം. കോഴിക്കോട് മലബാര്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ കോളേജിനടുത്ത വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഇന്നലെ ഒരു യുവാവ് പറഞ്ഞത് കേട്ട് പോലീസുകാര്‍ പോലും ചിരിച്ച് പോയി. സര്‍ ഒരു ചായകുടിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിയതാണ് എന്നാണ് ആ മഹാന്‍ പറഞ്ഞത്. പാര്‍സല്‍ സര്‍വീസ് ഒഴികെയുള്ള ഹോട്ടലുകളോ എന്തിന് മുറുക്കാന്‍ കടപോലും തുറക്കാത്ത നഗരത്തിലേക്കാണ് കിലോ മീറ്ററുകളോളം ബൈക്കോടിച്ച് ചിലര്‍ ചായകുടിക്കാനെത്തുന്നത്. ഇതോടെ പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് 21 ദിവസത്തെ ഐസൊലേഷന്‍ കൊടുക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്.

കോഴിക്കോട് സിറ്റി, റൂറല്‍ പരിധിയില്‍ നിന്ന് മാത്രം അഞ്ഞൂറോളം വാഹനങ്ങളാണ് നിയമം ലംഘിച്ചതിന് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നതോടെ വാഹനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്ത് എ.ആര്‍ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ പോലീസ് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമലംഘനം വ്യാഴാഴ്ചയും തുടര്‍ന്നു. ഇനി നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 21 ദിവസത്തെ ഐസൊലേഷന്‍ കൂടി കഴിഞ്ഞ് മാത്രമാണ് വാഹനങ്ങള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കുക. മെഡിക്കല്‍, മറ്റ് അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് പോവുന്ന വാഹനങ്ങളെ പാസുകള്‍ കാണിച്ച ശേഷം വിട്ടുകൊടുക്കുമെങ്കിലും റോഡിലെ കളിക്ക് ഇനി ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസ്.

