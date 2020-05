എരുമപ്പെട്ടി: തൃശ്ശൂര്‍ എരുമപ്പെട്ടിക്ക് സമീപം ലോക്ക്ഡൗൺ ലംഘിച്ച് നൂറോളം പേർ ഒത്തുകൂടി ഭാഗവത പാരായണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ നാലു പേർ അറസ്റ്റിൽ. ബിജെപി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ഇ.ചന്ദ്രന്‍ ഉള്‍പ്പടെ നാലുപേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴരയോടെ എരുമപ്പെട്ടി പാഴിയോട്ടുമുറി നരസിംഹ മൂര്‍ത്തിക്ഷേത്രത്തിലാണ് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് ഭാഗവത പാരായണം നടന്നത്. ഏകദേശം നൂറോളം പേര്‍ പങ്കെടുത്തതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ആര്‍എസ്എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ് ക്ഷേത്രം.

വിവരം ലഭിച്ച പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ ആളുകള്‍ ചിതറിയോടി. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകള്‍ കൂടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും നാലുപേരെ അറസ്റ്റ്‌ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ശേഷം ക്ഷേത്രം അടച്ചിരുന്നില്ല. ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിത്യവും പൂജ നടത്തിയിരുന്നു.

