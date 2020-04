കൊല്ലം: പുനലൂരില്‍ വാഹനം കടത്തി വിടാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ആയ വയോധികനെ മകന്‍ തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ആയ അച്ഛനെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മകൻ കൊണ്ടുവന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് തടഞ്ഞത്. ഇതേത്തുടർന്ന് മകൻ അച്ഛനെ തോളിലേറ്റി പോകുകയായിരുന്നു.

കുളത്തൂപ്പുഴ സ്വദേശിയായ 65 കാരന്‍ നാല് ദിവസം മുമ്പ് പുനലൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടി എത്തുകയായിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ കുളത്തൂപ്പുഴയില്‍ നിന്നും ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിയ മകനെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് കടത്തി വിട്ടില്ല എന്നാണ് ആരോപണം.

പോലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ ഓട്ടോ സമീപത്തുള്ള മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നിര്‍ത്തിയ ശേഷം ഏകദേശം 500 മീറ്റര്‍ അകലത്തിലുള്ള ആശുപത്രിയില്‍നിന്നും അച്ഛനെ ചുമലിലേറ്റി കൊണ്ടുവരുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, മതിയായ രേഖകളില്ലാത്തതിനാലാണ് വാഹനം കടത്തി വിടാത്തതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

