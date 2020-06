തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് ബാധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് മരിച്ച വൈദികന്റെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കുന്നത് നാട്ടുകാര്‍ തടഞ്ഞു. കൊവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ പാലിച്ചാണ് മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കുന്നതെന്ന് നഗരസഭ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും നാട്ടുകാര്‍ ചെവികൊണ്ടില്ല.

ഇതോടെ സംസ്‌കാര നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ച് നഗരസഭാ അധികൃതര്‍ തിരികെ പോയി . മൃതദേഹം മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മലമുകളിലുള്ള പള്ളി സെമിത്തേരിയില്‍ സംസ്‌കരിക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം.

