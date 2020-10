പത്തനംതിട്ട: പ്രധാനമന്ത്രി തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതിയുടെ പേരില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് വന്‍വായ്പാ തട്ടിപ്പ്. വായ്പ തരപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക നടപടി എന്ന പേരില്‍ നൂറുകണക്കിനാളുകളുടെ കയ്യില്‍നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് പിരിച്ചത്. തെക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍നിന്നു മാത്രം നിരവധിപേര്‍ വഞ്ചിതരായി.

ചെറുകിട സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ 25ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ, തിരിച്ചടയ്‌ക്കേണ്ട തുകയില്‍ 35 ശതമാനം വരെ സബ്‌സിഡി തുടങ്ങിയവ പ്രധാനമന്ത്രി തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്‌. സാധാരണക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഈ ഘടകങ്ങളാണ് തട്ടിപ്പിന് ഉപയോഗിച്ചത്. വായ്പ തരപ്പെടുത്താന്‍ പ്രാരംഭ പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് 15,000 രൂപ മുതല്‍ 25,000 രൂപ വരെ പിരിച്ചു. 2019 ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു തുടക്കം.

തങ്ങളുടെ പക്കല്‍നിന്ന് 15,500 രൂപ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടുമാസം കഴിയുമ്പോള്‍ ലോണ്‍ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വാങ്ങിയതെന്നും പണം നഷ്ടമായ പ്രസന്ന എന്ന വീട്ടമ്മ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പ്രതികരിച്ചു. രസീതുകള്‍ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. ചോദിച്ചപ്പോള്‍ പത്തനംതിട്ടയില്‍ ചെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ കയറ്റിയതിനു ശേഷം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞെന്നും പ്രസന്ന കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോര്‍ഡ് നോഡല്‍ ഏജന്‍സിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചാണ് വായ്പ നല്‍കി വരുന്നത്. എന്നാല്‍ ബോര്‍ഡുമായോ ബാങ്കുകളുമായോ ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് ഏജന്റുമാര്‍ മുഖേന ആളുകളെ കണ്ടെത്തി പണം പിരിച്ചെടുത്തത്.

പത്തനംതിട്ടയ്ക്കു പുറമേ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും നീണ്ട തട്ടിപ്പിന്റെ ആസൂത്രകര്‍ പൂവാര്‍ സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരാണ്.

വായ്പ ലഭ്യമാക്കി പുത്തന്‍ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ കൂടുതല്‍ തൊഴില്‍ അവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയുടെ പേരിലാണ് തട്ടിപ്പുണ്ടായത്. സ്ത്രീകളും കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരുമാണ് തട്ടിപ്പിന് ഇരയായത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ മാത്രം നാലുകോടിയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

content highlights: loan fraud in the name of pmegp