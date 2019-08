തിരുവനന്തപുരം: പ്രതീക്ഷിച്ച മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഈ മാസം 16 മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ലോഡ് ഷെഡിങ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി. 16-ന് ചേരുന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി ബോര്‍ഡ് യോഗത്തില്‍ ഇക്കാര്യം തീരുമാനിക്കും.

ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ ലോഡ് ഷെഡിങ് വേണ്ടി വരില്ലെന്ന് നേരത്തെ കെഎസ്ഇബി അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ കാലവര്‍ഷം പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയില്‍ ഉണ്ടായില്ല.

16-ന് ഇടയില്‍ ആവശ്യമായ മഴ ലഭിച്ചാല്‍ ലോഡ് ഷെഡിങ് വേണ്ടി വരില്ല. അക്കാര്യങ്ങള്‍ യോഗം പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും.

