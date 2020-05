കോഴിക്കോട്: ലോക്ക് ഡൗണില്‍ മദ്യ നിരോധനം വന്നതിന് ശേഷം ആളുകള്‍ കുടി നിര്‍ത്തിയെന്ന് തോന്നിയവര്‍ക്ക് തെറ്റി. വിദേശിയേക്കാള്‍ വീര്യമുള്ള വാറ്റില്‍ അഭയം തേടി ലഹരി കണ്ടെത്തുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ കണക്ക് ലോക്ക്ഡൗണിനിടയിലെ എക്‌സൈസ് നടപടിക്ക് ശേഷം പുറത്ത് വിട്ടു.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍നിന്ന് മാത്രം ഇതുവരെ 22,775 ലിറ്റര്‍ വാഷാണ് എക്‌സൈസ് പിടികടിയത്. 31 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ മാത്രം 180432 ലിറ്റര്‍ വാഷ് പിടികൂടിയെന്ന് ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ വി.ആര്‍ അനില്‍കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. മേയ്‌ മാസം മാത്രം 83 ലിറ്റര്‍ ചാരായവും അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന 36 ലിറ്റര്‍ വിദേശ മദ്യവും പിടിച്ചെടെുത്തവയില്‍ പെടും. ലോക്ക് ഡൗണിനു ശേഷം ഇതുവരെ 1.030 കിലോ കഞ്ചാവും. അബ്കാരി നിയമപ്രകാരം 130 കേസുകളിലായി 31 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ വി.ആര്‍ അനില്‍കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ജില്ലയില്‍ ആറ് സ്‌ക്വാഡുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. താലൂക്ക് തലത്തില്‍ ഒരു കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമും കലക്ടറേറ്റില്‍ വിമുക്തി ഹെല്‍പ് ഡെസ്‌ക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ വി.ആര്‍ അനില്‍കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. മദ്യലഭ്യത കുറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് മാനസിക അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ച ആറ് പേരെ ആശുപത്രിയിലാക്കി. ഇതില്‍ നാല് പേരെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്തു.

ജില്ലയില്‍ 84 കള്ള് ഷാപ്പുകളായിരിക്കും സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് വന്നാല്‍ തുറക്കാന്‍ അനുവദിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കള്ള് ഷാപ്പ് തുറക്കുന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം എന്ന കാര്യത്തില്‍ ധാരണയായിട്ടില്ലെന്ന് വി.ആര്‍ അനില്‍കുമാര്‍ അറിയിച്ചു.

ലോക്ക് ഡൗണ്‍ 17 വരെ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം തന്നെയായിരിക്കും ഷാപ്പ് തുറക്കുക. എത്ര ആളുകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം, ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം, ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം സംബന്ധിച്ചും മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശം വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മദ്യം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്‌നം അനുഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിമുക്തി ഹെല്‍പ് ഡെസ്‌കിലൂടെ സൗജന്യമായി കൗണ്‍സലിംഗ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. സേവനം ആവശ്യമായി വരുന്നവര്‍ക്ക് 9188468494 എന്ന നമ്പറില്‍ വിളിക്കികയും ചെയ്യാം.

