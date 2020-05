കോഴിക്കോട്: വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ സംവിധാനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യ വിതരണം പുനരാരംഭിച്ചു. രാവിലെ ഒമ്പത് മുതലാണ് മദ്യ വിതരണം തുടങ്ങിയത്. ക്യൂവില്‍ അഞ്ചു പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് നില്‍ക്കാനുള്ള അനുമതി. കാര്യമായ തിരക്കൊന്നും എവിടേയും തുടക്കത്തില്‍ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. അതേ സമയം ടോക്കണ്‍ വിതരണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ആപ്പില്‍ സാങ്കേതിക തടസ്സം തുടരുകയാണ്. ക്യൂആര്‍ കോഡ് സ്‌കാന്‍ ചെയ്യാനുമാകുന്നില്ല

ബാറുടമകള്‍ക്കും ബീവറേജ് അധികൃതര്‍ക്കുമായി തയ്യാറാക്കിയ ആപ്പും ഇതുവരെ പൂര്‍ണ്ണ സജ്ജമായില്ല. ബുക്ക് ചെയ്ത ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ക്കും ക്യൂ ആര്‍കോഡ് സ്‌കാനിങിനും ഉള്‍പ്പെടയുള്ള ആപ്പാണ് സജ്ജമാകാത്തത്. വ്യാജ ടോക്കണ്‍ വന്നാല്‍ തിരിച്ചറിയാനാകില്ലെന്ന് ബാറുടമകള്‍ പരാതിപ്പെട്ടു. ടോക്കണ്‍ സ്‌കാന്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്തിടത്ത് ബില്‍ നല്‍കി മദ്യം നല്‍കാനാണ് തീരുമാനം.

ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള ആപ്പിനെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ വ്യാപക പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. പലര്‍ക്കും ഒ.ടി.പി മണിക്കൂറുകള്‍ കഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. ചിലര്‍ക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. ഹാങിങ് പ്രശ്‌നവുമുണ്ട്. പ്ലേസ്റ്റോറില്‍ ആപ്പ് ലഭ്യമാണെങ്കിലും തുടക്കത്തില്‍ സെര്‍ച്ചില്‍ ലഭ്യമല്ല. നിര്‍മാതാക്കള്‍ നല്‍കിയ ലിങ്ക് വഴിയാണ് ആളുകള്‍ ആപ്പ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്.

ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയും എസ്എംഎസ് വഴിയും ടോക്കണ്‍ എടുക്കാന്‍ അറിയാത്ത പ്രായമായ ആളുകളും മിക്ക മദ്യവില്‍പന ശാലകള്‍ക്ക് മുന്നിലും കാണാമായിരുന്നു. കടുത്ത നിയന്ത്രണവും മദ്യശാലകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പോലീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ ഒമ്പതു മുതല്‍ വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെയാണ് വിപണനം.

2.35 ലക്ഷം ആളുകള്‍ ആപ്പ് ഇതുവരെ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിര്‍മാതാക്കളായ ഫെയര്‍കോഡ് അറിയിച്ചു. ആദ്യ ദിനം 182,000 ത്തോളം പേര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തെന്നും ഫെയര്‍കോഡ് പറയുന്നു.

Content Highlights: Liquor distribution started in kerala-Total confusion in the app