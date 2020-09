തിരുവനന്തപുരം: വില പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചില്ലെങ്കിൽ മദ്യ വിതരണം നിർത്തേണ്ടി വരുമെന്ന് കമ്പനികൾ. ഇക്കാര്യം അറിയിച്ച് ബെവ്കോ എംഡിക്ക് കമ്പനികൾ കത്ത് നൽകി. കേരള ഡിസ്റ്റലറീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോറവും ഡിസ്റ്റലറീസ് അസോസിയേഷനുമാണ് കത്ത് നൽകിയത്. പുതിയ നിലപാട് മദ്യവില്‍പനയെ സാരമായി ബാധിക്കും.

മദ്യവില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ വൈകുന്നതാണ് ഇത്തരമൊരു കത്തുനൽകാൻ മദ്യകമ്പനികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള മദ്യവിതരണം നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ ടെൻഡർ തുറക്കുന്നത് വൈകുകയായിരുന്നു. ജൂലൈ 26 നാണ് പിന്നീട് ടെൻഡർ തുറന്നത്. 96 കമ്പനികളാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ തവണ പങ്കെടുത്ത 28 കമ്പനികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നുമില്ല.

ജൂലൈ 26 ന് ടെൻഡർ തുറന്നെങ്കിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച് തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല.

2017ലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ മദ്യവില പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചത്. ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് അന്ന് വർധനവ് വരുത്തിയത്. എന്നാൽ മദ്യനിർമാണത്തിനുള്ള എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രൽ ആൽക്കഹോളിന്റെ വില വർധിച്ചു, പാക്കിങ്ങിനും ഗതാഗതത്തിനും ചെലവേറിയെന്നും കമ്പനികൾ ബെവ്കോ എംഡിക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ പറയുന്നു.

നിലവിലെ നിരക്കിൽ മദ്യം തന്നാൽ അത് കമ്പനികൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. അതിനാൽ എത്രയും പെട്ടന്ന് വില പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കമ്പനികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Content highlights:Liquor companies say they will have to stop supply if the price of liquor is not revised