കൊച്ചി: ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സ്റ്റേ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സിബിഐ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. സ്റ്റേ നിലനില്‍ക്കുന്നത് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നതായും സിബിഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയില്‍ മഞ്ഞുമലയുടെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത്. കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവരാന്‍ കേസിലുള്ള സ്റ്റേ നീക്കണം. അഴിമതിയില്‍ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘത്തിന് പങ്കുണ്ട്. മറ്റ് ഏജന്‍സികളും ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സിബിഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും മറ്റും നല്‍കുന്നതിനായി സ്വപ്‌ന സുരേഷിന് ഐഫോണുകള്‍ നല്‍കിയതായി സന്തോഷ് ഈപ്പന്‍ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നല്‍കിയ ഏഴ് ഐഫോണുകളില്‍ ഒന്ന്‌എം. ശിവശങ്കറില്‍നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശിവശങ്കര്‍ സന്തോഷ് ഈപ്പന് വഴിവിട്ട സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഹാബിറ്റാറ്റിന്റെ പ്രൊപോസല്‍ മാറ്റി യൂണടാക്കിന് കരാര്‍ നല്‍കിയതായി ലൈഫ് മിഷന്‍ സിഇഒ യു. വി. ജോസിന്റെയും മൊഴിയുണ്ടെന്നും സിബിഐ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

ഇത്തരം കേസുകള്‍ ഭാഗികമായിപ്പോലും തടസ്സപ്പെടുത്താന്‍ പാടില്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്‍കാല വിധികളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ലൈഫ് മിഷനിലുള്ള അന്വേഷണത്തിനുള്ള സ്റ്റേ നീക്കണണെന്ന് സിബിഐ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

