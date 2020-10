തിരുവനന്തപുരം: ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയില്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്രമക്കേട് സര്‍ക്കാരിനും അറിയാമെന്ന് സമ്മതിച്ച് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്‍. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാട്‌സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഡി.സാങ്കി ക്രമക്കേട് ശരിവച്ചത്.

ലൈഫ് ഭവനപദ്ധതിയില്‍ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ പലവിധത്തിലുള്ള ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന 2018-19 വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. ലൈഫിലെ ഈ ക്രമക്കേട് സര്‍ക്കാരിനും ബോധ്യമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഡയറക്ടര്‍ ഡി.സാങ്കി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഗ്രൂപ്പില്‍ പങ്കുവച്ച പരാമര്‍ശത്തില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

മാതൃഭൂമി വാര്‍ത്തയുടെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട സാങ്കി പറയുന്നതിങ്ങനെ, 'ഈ സര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാതെ നിയമസഭയ്ക്ക് നല്‍കിയെന്ന് വാര്‍ത്താ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു'. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്നും സര്‍ക്കാരിന് അത് അറിയാമെന്നുമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

ക്രമക്കേട് മറയ്ക്കാന്‍ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് നിര്‍ത്തിവച്ചത് പുറത്തായതോടെ ഡയറക്ടര്‍ വിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അവനവന്റെ ചോറ്റുപ്പാത്രം വിഴുപ്പലക്കലുകാര്‍ക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നവര്‍ എന്നാണ് വാര്‍ത്ത പുറത്തായത് സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്.

Content Highlights:Life Mission; The Director of Audit admitted that the government was aware of the irregularities of the local bodies